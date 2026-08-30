Kako je Stjepan Stanić postao Jimmy? Nije bilo zbog pjesme...

Ime Stjepana Jimmyja Stanića desetljećima je bilo toliko poznato da je njegov nadimak gotovo postao dijelom službenog imena. Zbog jednog od njegovih prvih velikih diskografskih uspjeha dugo se moglo pretpostavljati da je nadimak dobio po pjesmi „Cowboy Jimmy“. No priča je zapravo mnogo starija i počinje u njegovu djetinjstvu.

Stjepan Stanić rođen je u Zagrebu 20. siječnja 1929. godine kao četvrti sin u obitelji. Njegova majka nakon trojice sinova silno je željela djevojčicu i bila uvjerena da će četvrto dijete napokon biti kći. Rodio se Stjepan, no majčina želja za djevojčicom ostavila je neobičan trag na njegovu djetinjstvu. Stanić je poslije pričao kako mu je majka češljala šiške, a u obitelji su ga kao malenog počeli zvati Mimi. Taj se nadimak neko vrijeme zadržao, ali kako je dječak odrastao, njegovu se starijem bratu više nije činio prikladnim. Brat je zaključio da Stjepana ne mogu nastaviti zvati Mimi jer je to zvučalo kao žensko ime. Inspiraciju za novi nadimak dobio je iz kina.

Zagreb: Stjepan Jimmy Stanić | Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

U vrijeme Stanićeva odrastanja kaubojski filmovi bili su iznimno popularni. Westerni i njihovi junaci privlačili su mladu publiku, a među filmskim likovima koji su ostavili dojam na obitelj Stanić bio je i jedan kauboj po imenu Jimmy. Upravo je njegov stariji brat predložio da Stjepan umjesto Mimi postane Jimmy. Stanić je tu priču mnogo desetljeća poslije ispričao u intervjuu za Story.

Priča je dobila gotovo filmski nastavak kada je Stanić počeo graditi glazbenu karijeru. Sredinom pedesetih bio je član Vokalnog ansambla Nikice Kalogjere. Tada se pojavila švicarsko-njemačka pjesma „Cowboy Jimmy“, koju je trebalo prepjevati i snimiti. Prema informacijama iz njegovih intervjua, Kalogjera ga je pozvao i našalio se da za njega ima pjesmu kao stvorenu po mjeri, „Cowboy Jimmy“. Stanić ju je snimio i pjesma je postala jedan od njegovih prvih velikih diskografskih trenutaka.

Stjepan je s vremenom gotovo nestao iz svakodnevne uporabe njegova umjetničkog imena. Publici je bio Jimmy Stanić, a nadimak je savršeno odgovarao i glazbi koju je volio. Jazz, swing, američki standardi i veliki crooneri bili su temelj njegova glazbenog svijeta. Uzori poput Franka Sinatre, američka popularna glazba i atmosfera klubova u kojima je nastupao dodatno su učinili ime Jimmy prirodnim dijelom njegova scenskog identiteta.

*uz korištenje AI-ja