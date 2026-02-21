Kako slatko! Učenici iz Rijeke su dobili pismo od kralja Charlesa

Učenici 7.a razreda Osnovne škole Podmurvice Rijeka primili su ovih dana pismo od kralja Charlesa III. O tome je izvijestila njihova škola koja je u objavi na društvenim mrežama navela da su u prosincu 's velikim trudom i kreativnošću izrađivali i oslikavali božićne čestitke'.

- Uz prigodnu blagdansku poruku, svoje su radove uputili Njegovom Kraljevskom Veličanstvu, kralju Charlesu III. - istaknuli su u objavi.

A ovih dana je došao i odgovor iz same Palače, na veliko oduševljenje marljivih učenika.

- Učenici 7.a razreda sada se s ponosom mogu pohvaliti činjenicom da su primili božićnu čestitku od engleskog kralja, poslanu direktno iz Buckinghamske palače - naveli su iz škole u objavi.

- Ovaj poseban događaj zasigurno će im ostati u lijepom sjećanju kao jedinstveno iskustvo i potvrda da se trud i lijepa gesta uvijek isplate - poručili su.

U odgovoru je kralj Charles napisao kako je bio jako dirnut njihovom gestom i porukom.

- Hvala vam za velikodušne riječi podrške. Neka vam ova čestitke donese moje najtoplije želje za Novu godinu - stoji u odgovoru kralja.