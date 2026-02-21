Učenici 7.a razreda sada se s ponosom mogu pohvaliti činjenicom da su primili božićnu čestitku od engleskog kralja, poslanu direktno iz Buckinghamske palače, naveli su iz škole
Kako slatko! Učenici iz Rijeke su dobili pismo od kralja Charlesa
Učenici 7.a razreda Osnovne škole Podmurvice Rijeka primili su ovih dana pismo od kralja Charlesa III. O tome je izvijestila njihova škola koja je u objavi na društvenim mrežama navela da su u prosincu 's velikim trudom i kreativnošću izrađivali i oslikavali božićne čestitke'.
- Uz prigodnu blagdansku poruku, svoje su radove uputili Njegovom Kraljevskom Veličanstvu, kralju Charlesu III. - istaknuli su u objavi.
A ovih dana je došao i odgovor iz same Palače, na veliko oduševljenje marljivih učenika.
- Učenici 7.a razreda sada se s ponosom mogu pohvaliti činjenicom da su primili božićnu čestitku od engleskog kralja, poslanu direktno iz Buckinghamske palače - naveli su iz škole u objavi.
- Ovaj poseban događaj zasigurno će im ostati u lijepom sjećanju kao jedinstveno iskustvo i potvrda da se trud i lijepa gesta uvijek isplate - poručili su.
U odgovoru je kralj Charles napisao kako je bio jako dirnut njihovom gestom i porukom.
- Hvala vam za velikodušne riječi podrške. Neka vam ova čestitke donese moje najtoplije želje za Novu godinu - stoji u odgovoru kralja.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+