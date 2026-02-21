Obavijesti

Što će biti s kraljevskom obitelji nakon skandala s Andrewom? 'Težak teret za Williama i Kate'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Foto: PHIL NOBLE

Po prvi put u modernoj povijesti je uhićen istaknuti član kraljevske obitelji. Veliki je to udarac na kraljevsku obitelj, a PR stručnjak ističe kako će prijestolonasljednik William i njegova obitelj imati težak zadatak...

Admiral

Nakon što je skandal oko bivšeg princa Andrewa potresao kraljevsku obitelj, stručnjaci za odnose s javnošću ističu kako najteži zadatak, obnoviti 'integritet kraljevske obitelji' pada na leđa princa Williama i njegove supruge princeze Kate. Podsjetimo, prije par dana je Andrew Mountbatten-Windsor uhićen, i to na svoj 66. rođendan, zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja. Do uhićenja je došlo nakon optužbi proizašlih iz objave dokumenata povezanih s pedofilom i financijerom Jeffreyjem Epsteinom

Prvi je to put u modernoj povijesti da je uhićen istaknuti član britanske kraljevske obitelji. U pritvoru policije Thames Valley u četvrtak je proveo oko 11 sati, a obavljeni su i pretresi njegovog doma na imanju Sandringham te bivšeg doma na imanju u Berkshireu. 

Aylsham Police Station amid a report of an arrest in Aylsham
Foto: Phil Noble

Stručnjak za odnose s javnošću i krizno komuniciranje Mark Borkowski rekao se kako princ William i njegova supruga sada moraju suočiti s ključnim pitanjem - kako će uspostaviti integritet kraljevske obitelji? Istaknuo je i kako je sav teret pao na budući kraljevski par. 

- Pritisak na Williama da komunicira što će kraljevska obitelj biti u sljedećih 50 godina pada izravno na njegova leđa. Teško breme ovog tereta kraljevske obitelji leži na Williamu i Kate i onome što će oni učiniti - rekao je Borkowski, prenosi Daily Mail

Festival of Remembrance in London
Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

William je već ranije izjavio kako su 'promjene na njegovom dnevnom redu' kada dođe na prijestolje. Sam par je bio usklađen s odlukama Williamova oca, kralja Charlesa, da se distanciraju od Andrewa. Kralj je prošle godine svom mlađem bratu oduzeo titule, pa tako i onu titulu princa. Nekoliko sati nakon uhićenja u četvrtak se oglasio i u izjavi naveo kako 'zakon mora ići svojim tijekom'. 

Daily Mail navodi i kako je javno mnijenje od presudne važnosti za monarhiju, s obzirom na to da se njen autoritet u konačnici temelji upravo na potpori i dobroj volji naroda. Nedavno je na BBC-u predstavljena i nova dokumentarna serija 'Čemu služi monarhija', a u kojoj voditelj David Dimbleby ističe kako se neki članovi kraljevske obitelji 'ponašaju kao ljudi koji su razmaženi svojim povlasticama'. Iz toga je izostavio princezu Anne. 'Ona je uzor, predivna. Ali su oni izgubljeni u tom svijetu, nitko im ne govori da se saberu'. 

