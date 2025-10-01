Kakva čast! 'Dadilja' Fran dobila svoju zvijezdu na Stazi slavnih

Američka glumica, najpoznatija po ulozi dadilje iritantnog glasa, Fran Drescher jučer je dobila svoju zvijezdu na Hollywoodskoj stazi slavnih, koja sada ima ukupno 2822 zvijezde. Na ceremoniji, koja je održana upravo na glumičin 67. rođendan, jedna od govornica, uz Nathasu Lyonne i Lisu Anne Walters, trebala je biti i Renée Taylor koja je u seriji 'Dadilja' glumila Sylvie Fine, majku Franina lika. Iako se ova 92-godišnja glumica nije pojavila, na ceremoniju su došli drugi glumci iz te serije.Prije ceremonije, nagrađena glumica za People je rekla kao je vrlo zahvalna svima koji su se pojavili, a posebno je spomenula svoje kolegice koje iznimno cijeni.

Foto: Mario Anzuoni

Nicholle Tom, koja je u spomenutoj seriji glumila Maggie, najstariju kćer Franinog šefa, a kasnije supruga, poznatu glumicu opisala je kao glasnu, snažnu, samouvjerenu, šarenu i ljubaznu. 'Uvijek je bila iskrena sa mnom. Mentorirala me kroz moje djetinjstvo - odnosno kroz moje razvojne godine, od 14. do 21.', dodala je. U zaključku je čestitala Drescher i poručila joj kako je voli i da joj je uvijek bila uzor.

Foto: Mario Anzuoni

U svom govoru, Madeline Zima, koja je u seriji utjelovila najmlađu kćer Gracie, poželjela je 'dadilji' sretan rođendan te šaljivim riječima pokazala koliko joj znači: 'Ona je glamurozna teta, majka koja ne trpi gluposti, najbolja prijateljica koja ti kaže kada tvom outfitu treba više leopard uzorka i susjeda čiji smijeh možeš čuti kroz kameni zid.' Također je nadodala da je Fran Drescher, kada je 90ih izašla popularna serija, redekorirala televiziju te ženama iz radničke klase, koje su bile židovske vjeroispovijesti i iz Queensa, dala novi značaj te ih učinila zvijezdama. Svoj je govor zaključila riječima: 'Danas slavimo Fran zbog svega što nam je dala - smijeh, glamur, zalaganje, srce i živi podsjetnik da je biti glasan, ponosan i vjeran sebi najmoćnija stvar koja možeš biti.'

Foto: Mario Anzuoni

Foto: Mario Anzuoni

Serija 'Dadilja', koja je proslavila ovu glumicu, izlazila je između 1993. i 1999. godine. Uz Drescher, kreator serije bio je i Jacobson. Drescher je glumila Fran Fine, bivšu prodavačicu vjenčanica koja je jednog dana slučajno postala dadilja obitelji Sheffield. Iako Charles Shaughnessy, koji je utjelovio oca Maxa, nije mogao doći, svojoj kolegici čestitao je prigodnom objavom na Instagramu ističući kako je smatra i svojom prijateljicom.