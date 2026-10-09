Kakva jesen, kakvi kaputi! Klum se sunča u toplesu i tangicama

Dok se u Hrvatskoj iz ormara izvlače kaputi, a kišobrani sve češće spašavaju dan, Heidi Klum (53) ima sasvim drukčiji listopad. U sunčanom Los Angelesu ne treba joj ni jakna, a čini se ni cijeli bikini! Slavna manekenka iskoristila je vrućine pa se uz bazen izležavala u toplesu i minijaturnim crnim tangicama.
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Heidi je dugu plavu kosu pustila preko ramena, stavila sunčane naočale i prepustila se sunčanju. Koliko joj godi kalifornijska vrućina, otkrila je i svojim pratiteljima na Instagramu. 'Vruće je u LA-u', napisala je uz emotikon srca u plamenu.
| Foto: Instagram
Heidi je dugu plavu kosu pustila preko ramena, stavila sunčane naočale i prepustila se sunčanju. Koliko joj godi kalifornijska vrućina, otkrila je i svojim pratiteljima na Instagramu. 'Vruće je u LA-u', napisala je uz emotikon srca u plamenu. |
Foto: Instagram
Heidi je dugu plavu kosu pustila preko ramena, stavila sunčane naočale i prepustila se sunčanju. Koliko joj godi kalifornijska vrućina, otkrila je i svojim pratiteljima na Instagramu. 'Vruće je u LA-u', napisala je uz emotikon srca u plamenu.
| Foto: Instagram
A da joj baš ništa ne nedostaje, pobrinuo se mali bijeli psić koji joj je radio društvo na ležaljci.
| Foto: instagram
A tko Heidi prati već godinama, dobro zna da joj sunčanje bez gornjeg dijela bikinija nije nikakva novost.
| Foto: Instagram
Manekenka nikad nije skrivala da voli pokazati tijelo, a više je puta otvoreno govorila i o svom odnosu prema golotinji.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
Odrasla je u Njemačkoj, gdje je, kako je sama objašnjavala, takav način sunčanja sasvim uobičajen.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Manekenka je od 2019. godine u braku s 36-godišnjim Tomom, njemačkim gitaristom benda Tokio Hotel.
| Foto: Alessandro Bremec
Foto Instagram
Foto IMAGO/Robert Schmiegelt/IMAGOSTO
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Blondet Eliot/ABACA/ABACA
Foto Poitout Florian/ABACA/ABACA
Sa kćeri Leni pozirala je u grudnjaku i gaćicama za talijanski brend donjeg rublja.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Foto Profimedia.hr
Foto Profimedia/dpa/Pixsell
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Johanna Geron
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto C3396 Hubert Boesl
| Foto: C3396 Hubert Boesl
Foto C3396 Hubert Boesl
Foto C3396 Hubert Boesl
Foto C3396 Hubert Boesl
Foto Rocco Spaziani
Foto Marko Djurica
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Marko Djurica
Foto Marko Djurica
Foto Gonzalo Fuentes
| Foto: Manon Cruz
Foto /Instagram
Foto SARAH MEYSSONNIER
Foto Simone Comi / IPA/SIPA
Foto Reuters - ILUSTRACIJA
Foto Tammie Arroyo / AFF-USA.com
Foto Tammie Arroyo / AFF-USA.com
Foto FATA
Foto zz/XNY/STAR MAX/IPx
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto LAVU
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto MIZA
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS