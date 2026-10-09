VRUĆE JE! Kakva jesen, kakvi kaputi! Klum se sunča u toplesu i tangicama

Dok se u Hrvatskoj iz ormara izvlače kaputi, a kišobrani sve češće spašavaju dan, Heidi Klum (53) ima sasvim drukčiji listopad. U sunčanom Los Angelesu ne treba joj ni jakna, a čini se ni cijeli bikini! Slavna manekenka iskoristila je vrućine pa se uz bazen izležavala u toplesu i minijaturnim crnim tangicama.

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