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VRUĆE JE!

Kakva jesen, kakvi kaputi! Klum se sunča u toplesu i tangicama

Dok se u Hrvatskoj iz ormara izvlače kaputi, a kišobrani sve češće spašavaju dan, Heidi Klum (53) ima sasvim drukčiji listopad. U sunčanom Los Angelesu ne treba joj ni jakna, a čini se ni cijeli bikini! Slavna manekenka iskoristila je vrućine pa se uz bazen izležavala u toplesu i minijaturnim crnim tangicama.
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Kakva jesen, kakvi kaputi! Klum se sunča u toplesu i tangicama
Heidi je dugu plavu kosu pustila preko ramena, stavila sunčane naočale i prepustila se sunčanju. Koliko joj godi kalifornijska vrućina, otkrila je i svojim pratiteljima na Instagramu. 'Vruće je u LA-u', napisala je uz emotikon srca u plamenu. | Foto: Instagram
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Heidi je dugu plavu kosu pustila preko ramena, stavila sunčane naočale i prepustila se sunčanju. Koliko joj godi kalifornijska vrućina, otkrila je i svojim pratiteljima na Instagramu. 'Vruće je u LA-u', napisala je uz emotikon srca u plamenu. | Foto: Instagram
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