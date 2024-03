Kakva pila! Pred Sheratonom luksuzni auto od 500.000 €, vlasnici su folk zvijezda i suprug

Zagrepčane je u srijedu ujutro impresionirao parkirani Rolls-Royce Phantom VIII ispred hotela Sheraton. Ipak, ne viđa se svaki dan auto koji u unutrašnjosti ima najbolju i najskuplju kožu, polirano drvo, masažna sjedala, hladnjak s čašama za šampanjac, velike zaslone straga, ‘zvjezdano nebo’ na stropu sačinjeno do tisuća LED lampica i mnoge druge luksuzne detalje. Luksuz koji u osnovnoj verziji stoji 500.000 eura i na koji je potrebno čekati više od godinu dana teško je priuštiti, ali takve brige nema Dragana Mirković.

Foto: Čitatelj 24sata

Muž Dragane Mirković je Hrvat Toni Bijelić

Srpska folk pjevačica, koja će u svibnju dvaput napuniti Arenu Zagreb, početkom tjedna stigla je u metropolu zbog poslovnih obaveza.

Foto: Čitatelj 24sata

Društvo joj je pravio sin Marko (23), a pridružio im se i, sudeći prema Rolls-Royceu ispred Sheratona, Draganin suprug Toni Bijelić, hrvatski biznismen iz Beča.

Foto: STR-5123

Toni je vlasnik Maybach Coupea

Bijelić vuče korijene iz sela Šimići u Bosni i Hercegovini, a najviše radi u automobilskoj industriji. Vlasnik je tvornice pogona Maybach Coupea, posjeduje salon za prodaju automobila, ali i građevinske firme te televiziju DM SAT. Televizija, koja nosi inicijale imena i prezimena Dragane Mirković, osnovali su pjevačica i suprug 2005. godine u Požarevcu.

Foto: Antonio Ahel

Draganino bogatstvo iznosi 100 milijuna dolara

Kako je Dragana svojedobno ispričala, Toni ju je nagovorio na televizijsku kuću, kao i na kupnju dvorca Ebenfurth kraj Beča, a sve im se to na kraju isplatilo jer je Dragana jedna od najbogatijih žena s prostora bivše Jugoslavije.

Prema procjeni stranice Net Worth Celebrities, Draganino bogatstvo iznosi 100 milijuna dolara. Njihov DM SAT je brzo došao do liste najgledanijih kanala, a najveća im je konkurencija PINK televizija.

Foto: Čitatelj 24sata

Lepa Brena uzela auto na leasing od Tonija

No vratimo se na aute, mnogo narodnjačkih lica voli automobile koje obitelj Bijelić ima u ponudi. Lepa Brena je tako 2016. godine kupila Maybach S500 u vrijednosti od 150.000 eura, Boban Rajović Bentleya po cijeni od 200.000 eura, Jelena Karleuša BMW X6, koji je stajao oko 100.000 eura, Dari Bubamari se svidio novi Mercedes od 130.000 eura, a Maya Berović je uzela Hummer koji vrijedi oko 200.000 eura.

Foto: Instagram

Iako pune dvorane u Europi, Australiji i Americi, glazbenicima nije lako iskeširati velike iznose za željeni luksuz na četiri kotača. Kako pišu srpski mediji, svi auti su od Bijelića uzeti na leasing, a tako tvrdi i Dragana.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

- Moj suprug je vlasnik brenda Maybach Coupe, a ja kolegama pomažem da do željenih automobila dođu na najlakši način i manje plate. Ako netko od kolega ima potrebu, a realno, nije lako iskeširati toliko para za dobar auto, moji prijatelji im aute daju na rate. Plus dobiju popust zahvaljujući nama. Toni i ja zamolimo prijatelje i to se sprovede u djelo. Ja sam sretna kad kolege voze dobre aute, pa kad im već mogu pomoći, zašto da ne. Nisam tašta - izjavila je svojedobno Dragana.

Automobili kupljeni kod Dragane Mirković na estradi se prepoznaju tako što svi do jednog imaju tablice koje počinju slovima DON te je lako raspoznati tko kupuje na leasing i gospođi Bijelić mjesečno plaća ratu. Srpski mediji navode da je spisak dužnika toliko dugačak da Dragana do kraja života ne mora ništa raditi. Može živjeti samo od kamate koju plaćaju njezini kolege za automobile koje su zadužili.

Jean Claude Van Damme vozi Maybach

Glumac Jean Claude Van Damme (63) kućni je prijatelj s Draganom i Tonijem te jedan od kupaca Maybach Coupea.

Foto: Instagram

Dragana i Toni upoznali su se na njezinu koncertu u Beču, a Toni ju je dvije godine kasnije zaprosio u automobilu dok je na semaforu bilo crveno svjetlo. Vjenčali su se 1999. godine te ubrzo dobili sina Marka i kćer Manuelu (21).