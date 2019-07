Kakva počast: Maestro Đelo Jusić dobio ulicu u Dubrovniku

Hvarska ulica na Pločama od ove srijede nosi ime Ulica maestra Đela Jusića, a tim povodom održana je i prigodna svečanost, piše Dubrovački vijesnik.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Ovo je predivna gesta Grada, gradonačelnika i cijele zajednice, a pogotovo što je sve ovo tako brzo napravljeno. Moj je otac to zaista zaslužio, bio bi nevjerojatno ponosan, a pogotovo jer je odabrana ulica koja grli Revelin i Grad. Zaista nemam riječi. Ponos je proći ovim gradom i sjetiti ga se, odrastao sam uz njegove melodije, u koji god kantun Grada zađem, čujem neku njegovu melodiju. Veliki je autor, kompletan, ostavio je velik opus iza sebe od klasične, zabavne, klapske, dječje. Ne znam postoji li dio glazbe koji nije taknuo i uspješno odradio - istaknuo je sin Đelo Jusić Jr.

Gradonačelnik Mato Franković prilikom imenovanja ulice istaknuo je kako mu je zadovoljstvo što u ime Grada Dubrovnika sudjeluje u ovome za njega, kako kaže, uistinu velikom događaju.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Nije prošlo puno vremena da je naš gospar Đelo otplovio na jedno drugo mjesto gdje, siguran sam, nastavlja sa skladanjem i okupljanjem nekog novog Malog raspjevanog Dubrovnika, ali ono što je ostavio ovom Gradu je trajno nasljeđe te mu se on mora stalno zahvaljivati na svemu što je za Grad radio. Uvijek me dirne sjećanje kako, u trenutku kada je Grad bio napadnut, on nije dvojio, sjeo je u posljednji avion i došao je u Grad kako bi ovdje bio sa svojim Dubrovčanima - objasnio je gradonačelnik.

Istaknuo je da je zato Đelo zaslužio da mu ovaj Grad neprestano zahvaljuje.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

- Čini mi se da je još jučer prolazio Pločama i pušio svoju lulu. Nije znao da će Hvarska ulica nositi njegovo ime. Ova ulica gleda na Ploče, Bužu, sve zidine s jedne i druge strane, Porporelu, a i približno na mjesto gdje bi nekad bila barka gospara Đela. Puno je simbolike u ovom mjestu. Izražavam trajno poštovanje prema Đelu Jusiću kojeg ovaj Grad nikada neće zaboraviti – rekao je gradonačelnik te je dodao kako vjeruje da se svi sugrađani slažu kako je maestro zaslužio ulicu.

Također, gradonačelnik je naglasio kako su za sada izmijenjeni nazivi ulice samo na dvije-tri ploče, ali da će se uskoro pristupiti izmjenama svih ploča. Grad će, istaknuo je Franković, snositi troškove sugrađana za promjenu adresa.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Svečanost imenovanja Ulice maestra Đela Jusića uzveličao je i Dubrovački simfonijski orkestar, a ravnatelj orkestra Damir Milat istaknuo je kako je DSO-u drago da je ulica dobila naziv po maestru Jusiću.

- Maestro je kod nas dugo godina i radio. Umjetnici stvaraju ovaj Grad i vidimo da i nakon njihova odlaska ostaje njihova pjesma i trag. Đelova glazba odiše Dubrovnikom tako da svaki put kad je izvodimo, to je poseban događaj, a još je posebnije uvijek bilo kada bi on dirigirao orkestrom - rekao je Damir Milat.

