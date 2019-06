Jarak rasplakao Mirogoj: Đelo, prijatelju naš, sad mirno plovi...

Na stotine najbližih prijatelja, kolega i članova obitelji okupilo se u poslijepodnevnim satima u velikoj dvorani Krematorija na zagrebačkom Mirogoju kako bi se posljednji put oprostili od voljenog skladatelja, dirigenta i gitariste Đele Jusića.

Đelin brat Ibrica Jusić (74) stajao je uz lijes s obitelji. Sprovod je započeo Đelinom pjesmom 'Lula starog kapetana', a glazbeni urednik Siniša Škarica (73) oprostio se uz govor.

- Govorit ću kao o prijatelju još iz doba Dubrovačkih trubadura. Sreli smo se 1972., a dvadeset godina kasnije promovirali smo CD gdje je Đelo dirigirao. Bila je 1993. u Dubrovniku i nismo mogli odmah avionom nazad. Drugi dan odveo nas je naš izlet u Zadar gdje smo zapjevali 'Šibenska pismo mila' i od tada nam je to bio pozdrav. U mladosti je bio gitarist s masivnim naočalama. Vješto je prebirao akorde i nije se dao smesti. Bio je jedinstveno darovit i vrijedan. Akordi odzvanjaju ulicama njegova prelijepog grada. Dragi Đelo, adio ti dragi prijatelju - rekao je Škarica.

Dubrovčanina su došli ispratiti predsjednik Vlade Andrej Plenković, ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, glazbenik Jurica Popović, reporter Andrija Jarak, pjevači Nina Badrić, Jasna Zlokić, Vladimir Kočiš Zec, Alka Vuica, glumac Duško Valentić, supružnici Željko Bebek i Ružica, te mnogi drugi...

Posebno je bio emotivan govor Dubrovčanina Andrije Jarka.

- Što reći o čovjeku kojeg sam upoznao kada sam imao sedam godina, a već je bio svjetski poznat. Svima koji su ga poznavali obogatio je život. Ako želiš poštovanje, moraš ga i dati, to je bio Đelo. Isto je pozdravljao čistače i kraljeve ili gradonačelnike. Bio je veliki domoljub, obožavao je Dubrovnik i Hrvatsku. Sjeo je u avion i došao u svoj grad 1991. kada su padale granate, a jedna blizu... Primio me za ruku i rekao 'Koko, ovo će proći'. To je Đelo. Bio je potpora u svakom smislu, a bio je vrstan ratni snimatelj. Imao je kameru i sve snimao, granate su letjele preko njegove kuće. Kada su granatirali crkvu, prvi i jedini put vidio sam ga da plače. Znao je stari mačak da su snimke važne. I Haški sud je čuo da on snimke, pozvali su ga, a došao je opušten kao da ide na koncert... Optuživali su ga da je smontirao, ali sudsko vijeće uvažilo je snimke. Dragi maestro, prijatelju, hvala na svakom očinskom savjetu. Mirno plovi oko Lokruma svojom barkom - rekao je Jarak. Dugotrajan pljesak nije prestajao... Đelin brat Ibrica rukama je pokrio lice i brisao suze...

Đelo Jusić preminuo je u 81. godini nakon duge i teške bolesti u Zagrebu.