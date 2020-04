Kalember proslavio rođendan s Anom: 'Prijateljstvo je vječno'

Pjevač Vlado Kalember danas je napunio 67 godina, a na društvenim mrežama brojne su mu kolege čestitale rođendan. Među njima je i njegova bivša supruga, violončelistica Ana Rucner (37).

- Pa neka smo i ovo doživjeli - ročkas u doba korone. Sretan ti rođendan Vlado u ovoj simpa improviziranoj 'kafani' - napisala je Ana uz fotografiju s Kalemberom. Naglasila je kako su sada neka nova vremena, ali prijateljstvo vječno.

Zbog aktualne situacije s korona virusom, Ana i Vlado njegov su rođendan proslavili nazdravljajući kavom 'za van' na zagrebačkoj Trešnjevci, a na licu su imali maske.

Vlado je nedavno progovorio o njegovom razvodu od Ane. Razišli su se prije šest godina, ali ih veže sin Darian (13).

- Ana i ja imamo najljepšu stvar koja se desila, a to je dijete. Mi smo bili u svemu odlični, ali pojavilo se nekoliko različitosti. Pa zašto te različitosti pretvarati u jednakost - rekao je Vlado početkom godine.

Bivši par se odlično slaže nakon razvoda, a Vladi je žao što je to u našem svijetu iznimka.

- Navikao sam u životu da ništa nije vječno. Živimo u vremenu kada se stvari ne popravljaju, već se samo bace, tako je i s brakom. To više nije tabu tema. Uvjeren sam da bi se svaki brak kad tad raspao, ali, jednostavno, rok trajanja mu je duži od životnog vijeka pa su ostali skupa do kraja života, a ne do kraja braka - ističe.