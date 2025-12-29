Obavijesti

O MAJČINSTVU

Kaley Cuoco otkrila da je ulazak u četrdesete bio prekretnica u životu: 'Sad sam bolja mama'

Poznata glumica iskreno je priznala da joj je ulazak u četrdesete promijenio život. Kaže da je postala empatičnija, smirenija i puno bolja mama nego ikad prije

Holivudska zvijezda Kaley Cuoco otvoreno je priznala da joj je ulazak u četrdesete donio veliku životnu prednost - posebno u majčinstvu. Glumica iz hit-serije 'Teorija Velikog Praska' kaže da ju je starenje promijenilo više nego što je ikad očekivala.

- Smiješno je, ali četrdeseta je baš čudna godina. Kad sam navršila 30, imala sam milijun planova i razmišljanja o životu. A onda dođe 40 i shvatiš, život je potpuno drugačiji - rekla je Cuoco u intervjuu za Good Housekeeping.

SLAVI 40. ROĐENDAN FOTO Znamo ju kao Penny iz 'Teorije velikog praska', a evo kako se mijenjala kroz godine
FOTO Znamo ju kao Penny iz 'Teorije velikog praska', a evo kako se mijenjala kroz godine

Glumica, koja je 40. rođendan proslavila u studenom, priznaje da je s godinama postala puno blaža prema drugima.

- U dvadesetima i tridesetima svi sve osuđujemo, zar ne? S 40 sam postala manje osuđujuća i puno empatičnija. To mi jako pomaže kao mami, pogotovo jer sam dijete dobila nešto kasnije. Osjećam da mi je srce postalo deset puta veće - iskreno je rekla.

Cuoco ima kćer s partnerom, glumcem Tomom Pelphreyjem, poznatim po seriji 'Ozark'. Kaže da joj je prolazak kroz različite životne faze pomogao da bolje razumije druge ljude - i da još uvijek uči svaki dan.

- Zahvalna sam na tome gdje sam danas. Zvuči pomalo kičasto, ali istina je - dok nešto ne proživiš, ne možeš razumjeti. S 40 vidiš svijet drugačije nego s 20 - priznaje.

U intervjuu za Today Cuoco je otkrila i da je otkako je postala majka puno svjesnija svog zdravlja, iako joj vježbanje ne pada uvijek lako.

- Podsjetim se da je to samo jedan sat u danu. Kao i hrana, važno je za moje tijelo i srce. I nikad ne izađeš s treninga i kažeš: 'Žao mi je što sam vježbala' - rekla je.

NASMIJAVAJU NAS GODINAMA FOTO Evo gdje su danas glumci iz serije 'Teorija velikog praska'
FOTO Evo gdje su danas glumci iz serije 'Teorija velikog praska'

Kaley nije jedina slavna osoba koja priznaje da joj godine donose mir. Jodie Foster je nedavno za AARP izjavila da su joj pedesete bile teške, ali da joj je 60. rođendan potpuno promijenio pogled na život.

- Kao da mi se upalila lampica u glavi. Odjednom me više nije bilo briga za sve ono što me prije mučilo - rekla je Foster.

Slično razmišlja i Kate Winslet, koja je za Newsweek rekla da joj je 50. rođendan promijenio pojam uspjeha.

- Uspjeh je danas za mene biti dobra osoba, brinuti se za ljude, imati vremena za prijatelje i naučiti biti OK s tim da ne moraš stalno biti zauzet - poručila je Winslet.

