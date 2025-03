Kaliopi za 24sata: 'Hrvati jako vole Makedonce, a Željko i ja možda ponovno snimimo duet'

'I neka, neka nam u zdravlje ide k´o do sada sve, živela ljubav. Iza nas su milje, kilometri, godine duge k'o Dunav', riječi su pjesme 'Znam' Željka Samardžića i Kaliopi kojeg je ovaj duo izveo na sinoćnjem Željkovom koncertu u zagrebačkoj Areni. Pjesma je u dvije godine prikupila više od 10 milijuna pregleda na YouTubeu, ali puno više srca ljudi diljem Balkana.

Susreli smo glazbenicu iza pozornice, a zanimalo nas je planiraju li ponovno udružiti svoje glasove i predstaviti novi duet.

Željko Samardžić održao koncert u Areni Zagreb | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Znam da ću sa Željkom na brod na more, to sigurno znam. I znam da ćemo sigurno provesti još puno zajedničkih prijateljskih dana, a tko zna, možda nas Romeo ponovno iznenadi pa napravi još neki duet jer je stvarno pogodio s ovom pjesmom - kazala nam je makedonska glazbena diva.

- Stvarno je nevjerojatno i bili smo baš sretni jer 40 godina smo prijatelji i nakon toliko godina palo nam je na pamet da možemo i zapjevati skupa. Poslali smo jedan selfie Romeu i rekli 'Maestro, mi čekamo našu pjesmu'. On je vjerojatno imao tu pjesmu negdje u svojoj glavi cijelo vrijeme. Mudar lisac je taj Romeo i zna stvarno 'pogoditi' pjesmu tako da kada smo čuli 'Znam', rekli smo da je to to. Čak je i moja mama rekla: 'Hej sine, ova pjesma bit će bolja i veća i od 'Bato'', a ja sam joj odgovorila: 'Joj mama, što pričaš'. Kada smo pustili pjesmu u eter, ona je preko noći osvojila ljude - objasnila nam je.

Tvrdi da tajna uspjeha pjesme leži u njezinoj iskrenosti i pozitivnosti.

- Ova pjesma je pozitivno ljubavna pjesma, uvijek nešto neki sijeku vene, netko nekoga ostavlja, razvode se pa plaču jedni i drugi. Ovdje je sve nekako lijepo, baš prava ljubav jer svi imamo tu neku prvu ljubav, a nekima se posreći da ta prva ljubav ostane zauvijek. Zato treba ljude podsjetiti da je najbitnije na ovom svijetu voljeti i ništa više - emotivno govori Kaliopi.

Foto: Jurica Cvitanić/Extra FM

Makedonskog slavuja očekuje i veliki solistički koncert u Lisinskom 5. travnja, a pripreme su na vrhuncu.

- Dovodim cijelu ekipu koja je svirala sa mnom u Areni u Skoplju i upravo me ovaj trenutak u zagrebačkoj Areni podsjetio na taj koncert jer je stvarno bilo nešto posebno. Stvarno, odlična publika i radujem se koncertu u Lisinskom jer je to za mene hrvatski hram glazbe. Pjevala sam u toj dvorani više puta različite koncerte, ali ovo je prvi veliki solistički koncert u toj dvorani, a treći u Hrvatskoj. Prvi je bio u HNK Split, drugi u Tvornici kulture i nadam se da će i ovaj u Lisinskom biti za pamćenje - objašnjava Kaliopi.

Kao gošća Željka Samardžića zapjevala je 'Kofer ljubavi' kao i jednu od najemotivnijih pjesama regije 'Bato'. Nakon izvedbe te pjesme uslijedio je dugotrajni pljesak i oduševljenje publike u zagrebačkoj Areni koji su bili dirnuti jačinom vokala makedonske glazbenice.

Foto: Jurica Cvitanić/Extra FM

- Mislim da Hrvati jako vole Makedonce, to je ono što osjetim. Ima neka tajna veza između nas - kroz osmijeh govori Kaliopi pa dodaje:

Foto: Jurica Cvitanić/Extra FM

- Još sam kao dijete krenula raditi sve iz Hrvatske. Moj najveći album snimljen je ovdje, kao i moji najveći hitovi. Surađivala sam s velikim ljudima, a moj bivši suprug Romeo Grill je Hrvat, upravo je on napravio moje najveće hitove. Hrvatska je dio moje mladosti i mog životnog puta i naravno da tu ima puno poveznica. Ali, ono što je najvažnije, barem po meni, je to da sam ja uvijek iskreno pristupala svemu što radim. Ljudi to osjete jednostavno, vole to što sam jednostavna i takva kakvu me je Bog stvorio i kakvu su me roditelji odgojili. To sve sam prenijela i u svoju karijeru - zaključila je Kaliopi.