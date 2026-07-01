Kanada će se natjecati na Eurosongu 2027. godine

Kanada će se pridružiti Pjesmi Eurovizije 2027. godine, čime će postati prva nova država koja se natječe na ovom glazbenom spektaklu još od Australije 2015. godine. Odluka je uslijedila nakon velike promjene pravila koja je omogućila sudjelovanje ove sjevernoameričke zemlje.

Kanadski debi na Euroviziji održat će se u Bugarskoj, koja će biti domaćin 71. izdanja natjecanja nakon pobjede na ovogodišnjem izdanju s pjesmom "Bangaranga" izvođačice Dare. Kao novi sudionik, Kanada će svoje natjecanje započeti u jednom od polufinala.

Ovaj povijesni potez omogućen je nakon što je kanadski javni servis, CBC/Radio-Canada, postao punopravni član Europske radiodifuzijske unije (EBU), što je ključan preduvjet za sudjelovanje. Prethodno je kanadski servis imao status pridruženog člana, no promjena statusa otvorila je vrata najvećoj glazbenoj pozornici na svijetu.

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Zanimanje za Euroviziju u Kanadi posljednjih je godina u značajnom porastu. Kanađani su bili među najaktivnijim glasačima u kategoriji "Ostatak svijeta" te među najvećim kupcima ulaznica izvan Europe za natjecanje održano 2026. godine. Proces odabira kanadskog predstavnika bit će objavljen naknadno.

Vijest je s velikim oduševljenjem dočekana u Kanadi. Marie-Philippe Bouchard, predsjednica i izvršna direktorica CBC/Radio-Canada, podijelila je svoje uzbuđenje povodom objave koja je stigla upravo na Dan Kanade.

​- Na ovaj Dan Kanade, dok s Kanađanima diljem zemlje i svijeta slavimo bogatstvo i raznolikost kanadske kulture, iznimno smo uzbuđeni što možemo potvrditi da donosimo najveći svjetski glazbeni događaj uživo Kanađanima - izjavila je Bouchard, dodavši kako će sudjelovanje omogućiti predstavljanje kanadskih talenata na jednoj od najpoznatijih pozornica na svijetu.

Martin Green, direktor Eurovizije pri EBU-u, također je srdačno pozdravio novog člana natjecanja.

​- Apsolutno smo oduševljeni što možemo poželjeti dobrodošlicu CBC/Radio-Canadi u obitelj Pjesme Eurovizije. Ovo je još jedan znak da, iako rođeno u Europi, natjecanje nastavlja pozdravljati svijet - stoji u njegovoj izjavi.

Iako će ovo biti prvi put da se Kanada natječe pod vlastitom zastavom, njezini umjetnici imaju bogatu povijest nastupa na Euroviziji. Najpoznatiji primjer svakako je svjetska glazbena ikona Céline Dion, koja je 1988. godine odnijela pobjedu predstavljajući Švicarsku s pjesmom "Ne partez pas sans moi".

Foto: Lisa Leutner

Osim nje, na eurovizijskoj pozornici nastupali su i drugi kanadski izvođači, predstavljajući druge države. Među njima se ističu Natasha St-Pier, koja je 2001. predstavljala Francusku, te La Zarra, koja je za istu zemlju nastupila 2023. godine.

Vijest o ulasku Kanade u natjecanje izazvala je lavinu reakcija među obožavateljima, a mišljenja su, kao i obično, podijeljena. Mnogi su izrazili nezadovoljstvo, smatrajući da Eurovizija time gubi svoj europski identitet.

"Je li ovo neka šala? Mislio sam da je Australija bila iznimka", napisao je jedan ljutiti obožavatelj.

Drugi se nadovezao: "Ma dajte! To je EUROvizija! Ne SVIJETvizija!!". S druge strane, bilo je i mnogo onih koji su s oduševljenjem pozdravili novu članicu. "Dobrodošli u ludu, ali divnu eurovizijsku obitelj!", poručio je jedan od pozitivnijih komentatora.

U međuvremenu, četvrti je obožavatelj pozvao na povratak eurovizijske legende Céline Dion. "Vrijeme je da se Celine vrati na Euroviziju, ovaj put za vlastitu zemlju", napisao je.

*uz korištenje AI-ja

