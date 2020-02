Kanadi je preskupo plaćati 175 milijuna kn za osiguranje para

Kanada je odlučila prestati plaćati zaštitare za princa Harryja (35) i Meghan Markle (38) koji su se odrekli svojih kraljevskih titula te započeli novi život daleko od očiju javnosti.

Kanadska policija je u četvrtak otkrila kako porezni obveznici plaćaju dio sigurnosnih troškova vojvode i vojvotkinje od Sussexa, a ti troškovi će kroz nekoliko sljedećih tjedana biti zaustavljeni dok par finalizira svoj novi život izvan kraljevske obitelji.

Ukoliko se to ne napravi, poreznici su zabrinuti da bi račun za zaštitare te sigurnost para mogao izaći čak 20 milijuna funti godišnje, odnosno oko 175 milijuna kuna. Britanski mediji pišu kako je kraljevska obitelj zabrinuta za to tko će pokriti troškove osiguranja, s obzirom na to da je Meghan i Harry moraju imati.

Navodno se izrađuje i plan za hitne slučajeve kako bi udvostručili britanski tim za zaštitu koji čuva tročlanu obitelj.

Glasnogovornik kanadskog ministra za javnu sigurnost, Bill Blair, rekao je za lokalnu stranicu Global News da Kanađani plaćaju dio sigurnosnih troškova za obitelj od studenog, ali to će prestati činiti 'u narednim tjednima'.

- Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa koji su se odlučili preseliti u Kanadu, honorarno, predstavili su našoj vladi jedinstven slučaj. Kraljevska kanadska policija angažirala je službenike u Velikoj Britaniji od samog početka u pogledu sigurnosnih razloga. Kako su vojvoda i vojvotkinja trenutno priznati kao međunarodno zaštićene osobe, Kanada ima obvezu pružiti sigurnosnu pomoć prema potrebi. Pomoć će prestati u sljedećim tjednima, u skladu s njihovom promjenom statusa - izjavio je Blair.

