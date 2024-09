Kandidat Mark na 'MasterChef' audiciju ponio okvir s bakinom fotografijom: 'Zamolila me...'

Nova sezona MasterChefa otvorila je vrata kuhinje s raznolikom skupinom kandidata, čije priče i kulinarske vještine donose pravu eksploziju zanimljivih okusa, ali i emocija i uzbuđenja. Nova sezona kandidatima je donijela i osvježenje u sastavu žirija kojeg sada, uz već poznato lice Stjepana Vukadina, čine i renomirani hrvatski chefovi Mario Mihelj i Goran Kočiš.

Posebnu pažnju među kandidatima u prvoj audicijskoj emisiji privukao je ljubavni par Ivana Božac (41) i Moris Vareško (44), koji su na audiciji pred žirijem kuhali zajedno i osvojili njihova nepca. Prvu pregaču, u znak prolaska u daljnje natjecanje, dobio je Moris i shvatio da žiri od njega sada ima velika očekivanja.

Foto: Luka Dubroja

- Snalazili ste se savršeno na radnoj stanici koja je predviđena za pripremu jednog jela. Jedno je jelo bilo uspješno, jedno manje uspješno. Vaše jelo Ivana, bilo je više uspješno - istaknuo je chef Goran, što je izmamilo veliki osmijeh na Ivanino lice koja je također dobila pregaču i priliku da se dalje natječe u kulinarskim izazovima MasterChefa.

- Sve je jasno. Napravili ste nam jako dobra jela. Dali ste si truda i oboje ste zaslužili pregaču - kazao im je Stjepan.

- Ivana sigurno ide do finala, a ja ću je pratiti koliko god mogu - komentirao je Moris koji se u Masterchef prijavio zbog nje

Foto: Luka Dubroja

Pred žiri je stala i Jasmina Memić (44) iz Travnika u BiH koja se bavi fitnesom i kaže za sebe da ima energije kao dvije dvadesetogodišnje djevojke, a da osvoji MasterChef titulu, otvorila bi restoran.

Jasminka je žiriju otkrila da im priprema omiljeno jelo svog autističnog sina Leona. Nakon što je kušao jelo, Mario se osvrnuo riječima:

- Okusi su odlični, teletina je mekana. S time su se složili i ostali članovi žirija te joj s veseljem dodijelili zasluženu pregaču.

Kandidatkinja Zdravka Dević je samouvjereno počela s kuhanjem svog audicijskog jela, ali onda je sve otišlo po zlu, a na kraju joj je u juhu upala krpa! Zbog toga žiri nije htio ni probati njezino jelo.

- Došlo mi je da se odmah okrenem i odem. Oči su mi se napunile suzama - tužna i razočarana u svoj nastup izjavila je Zdravka.

Foto: NOVA TV

Novom sastavu žirija kuhao je i Josip Petrović (25) iz Kaštel Sućurca. Uz puno vještine, pripremio je steak koji se jako svidio žiriju, no rimski njok koji je radio kao prilog nije bio toliko slastan koliko je očekivao žiri. Ipak, dali su mu pregaču koja je njegova ulaznica za daljnje natjecanje.

- Pregaču posvećujem svojoj obitelji i svojoj djevojčici - osvrnuo se Josip na svoj audicijski uspjeh dodavši kako mu se nedavno rodila kćer.

Foto: Luka Dubroja

Gano Kotorić (36) iz Tešnja u BiH isprva je rekao žiriju da će im raditi ćevape. No to je bila samo šala, jer pripremio im je vegetarijanski curry sa šafranom. Na MasterChef ga je, kaže, prijavila bivša djevojka koja je vjerovala u njegove kulinarske vještine više nego on.

- Sve ćevape bih mijenjao za ovaj vaš curry - rekao mu je Mario i time potvrdio stav Ganine bivše djevojke o njegovom kuhanju. I drugim se članovima žirija svidjelo jelo, pa je Gano dobio pregaču te ćemo ga gledati i u narednom MasterChef izazovu.

Foto: NOVA TV

Kandidat Mark Ettinger sa sobom je na audiciju ponio bakinu fotografiju u okviru te ju je stavio na radnu jedinicu kako bi je vidjeli i iznenađeni članovi žirija. Objasnio im je da je bakina ideja bila da on dođe u MasterChef.

- Baka nije došla s nama, tako da ona nadzire. Ona je ta koja me zamolila da idem na MasterChef, pa mi je nekako prikladno da je tu - otkrio je Mark koji kaže da ne zna baš kuhati, ali je kemičar, pa smatra da će mu to pomoći na audiciji.

- Najveća stvar koju želim postići s ovom prijavom je da budem na televiziji i da pozdravim baku - objasnio je Mark.

Iako njegovo jelo nije bilo savršeno, dobio je pregaču s kojom može doći na sljedeći krug natjecanja.

Foto: Luka Dubroja

Sanela Polović Vujković iz Garešnice pripremala je odreske baruna Trenka i pire od mrkve i celera, tradicionalno slavonsko jelo koje obožava jesti njezin sin. Iako je malo komponenti izradila pred žirijem, i Stjepan joj je dao 'ne', ostala dva člana žirija dala su joj pozitivan odgovor, pa je Sanela dobila pregaču i time prolaz u sljedeću fazu natjecanja.

Foto: NOVA TV

Ante Vukadin (28) iz Tomislavgrada radio je biftek na rižotu. Iako žiriju jelo nije bilo savršeno, nakon što su istaknuli mane i prednosti skuhanog, i Ante je dobio pregaču.

Foto: Luka Dubroja

Prva epizoda tek je početak, a dok su neki kandidati već osigurali svoje mjesto u daljnjem natjecanju, napetost u kuhinji MasterChefa samo raste. Zanimljive priče ovogodišnjih kandidata čekaju nas u idućoj epizodi.