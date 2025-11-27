Kandidate 'Masterchefa' šokirat će novi izazov: Trebaju smisliti što kuhati, a najbitnije ne znaju

U sljedećem kulinarskom okršaju natjecatelji MasterChefa suočit će se s izazovom koji će tražiti maksimalnu prilagodljivost, kreativnost i sposobnost brzog razmišljanja, jer s kojom će glavnom namirnicom kuhati doznat će tek deset minuta nakon početka kuhanja.

Foto: Nova Tv

Natjecatelji će imati samo 45 minuta za pripremu tanjura koji mora nositi pečat luksuza, a prvih 10 minuta neće znati koju su od tri predstavljene glavne namirnice dobili.

Foto: Nova Tv



Nakon što je trijumfirala u prethodnom izazovu, Barbara će se ponovno naći u središtu pažnje. Čekat će je tri zvona različitih veličina, iza kojih će se skrivati tri raskošne glavne namirnice. 'Malo sam se prepala tih zvona. Ovo veliko, ne znam što je ispod njega', priznat će Barbara, dok će pokušavati dokučiti hoće li ponovno kuhati ili ne, jer trenutno ima mogućnost odabira s obzirom na to da je vlasnica platinaste kartice.

Foto: Nova Tv

Kad odluči da će se ipak okušati u kuhanju, Barbara će biti jedina koja će znati od početka koja će biti njezina namirnica, jer će ih birati za sebe i svakom natjecatelju namijeniti jednu od tri koje joj prezentiraju članovi žirija – Stjepan Vukadin, Goran Kočiš i Mario Mihelj.

Foto: Nova Tv

Mario će ispod svog zvona otkriti japansku govedinu wagyu, Goran meso od iberijske svinje, a Stjepan jastoga. 'Trebamo smisliti što ćemo kuhati oko glavne namirnice, a ne znamo koja je glavna namirnica', komentirat će Egon, suočen s nesvakidašnjim zadatkom. 'Ići u dućan, a ne znati glavnu namirnicu je jako teško', dodat će Endrina. 'Ove namirnice veže masnoća. Želim, prije nego saznam koja je moja, napraviti neke komponente koje će univerzalno odgovarati svima', najavit će Antonija.

Foto: Nova Tv



Dvoje natjecatelja, Jurica i Damjan, koji su direktno poslani u stres test, neće sudjelovati u nadolazećem kuhanju zbog loših rezultata u prethodnom izazovu.

Foto: Nova Tv

Kako će se natjecatelji snaći s ovim luksuznim namirnicama, ne propustite pogledati u novoj epizodi MasterChefa!

