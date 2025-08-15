Obavijesti

Show

Komentari 0
'FARMA'

Kandidati će večeras konačno doznati Marijevu tajnu o finalu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Kandidati će večeras konačno doznati Marijevu tajnu o finalu
4
Foto: RTL

Voditeljica Nikolina Pišek ima važne vijesti za farmere, a otkrit će im i dosad najčuvaniju tajnu na imanju – informaciju da je Mario prvi finalist te da je od njih sve skrivao

Vrijeme je za novu napetu borbu u areni, a duelisti Dario i Davor neće biti nimalo sretni što su se našli baš jedan protiv drugoga.

- Raspoloženje mi se mijenja... U jednoj minuti želim ostati, ići do finala, a u drugoj želim ići kući - priznat će jedan od njih, no zajednički cilj bit će jasan - tko god da se vrati u kuću, probat će izbaciti sve članove jakog klana na čelu s Nikolinom.

'FARMA' ANKETA Darko je drugi duelist, hoće li pobijediti Davora?
ANKETA Darko je drugi duelist, hoće li pobijediti Davora?

I ostatak kandidata sve više razmišlja o taktikama jer finale se bliži, neki su u strahu, a drugi posve mirni. Voditeljica Nikolina Pišek ima važne vijesti za farmere, a otkrit će im i dosad najčuvaniju tajnu na imanju – informaciju da je Mario prvi finalist te da je od njih sve skrivao.

Foto: RTL

- Vrijeme je da prijeđemo u novu fazu igre - poručit će im i sve ih zaintrigirati.

'FARMA' Vođa Manuela ima problema s autoritetom: 'Ubija me u pojam'
Vođa Manuela ima problema s autoritetom: 'Ubija me u pojam'

Dueliste čeka veliki preokret – u areni se neće boriti sami – pa moraju birati mudro jer si mogu zakomplicirati borbu za ostanak u showu!

Foto: RTL

Večer završava suzama i reakcijama koje nitko nije očekivao, a plakat će i oni najsnažniji: 'Sastavilo me sa svih strana, šok, preplavile su me emocije!'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nekad reality zvijezda, a danas daleko od reflektora. Ovako sada živi Ivana Paris...
ŽIVOT JOJ SE PROMIJENIO

FOTO Nekad reality zvijezda, a danas daleko od reflektora. Ovako sada živi Ivana Paris...

Mogu reći da sam zadovoljna i ispunjena, rekla je Ivana Paris, bivša Miss Universe, za Net.hr. Nedavno je prekinula dugogodišnju vezu, pronašla stalni posao u rent-a-caru i posvetila se stvarima koje je vesele
Iva Todorić uskočila u badić koji sja poput dijamanta: Cijena bi vas mogla itekako iznenaditi...
ČARI LJETA

Iva Todorić uskočila u badić koji sja poput dijamanta: Cijena bi vas mogla itekako iznenaditi...

Iva na društvenim mrežama redovito objavljuje fotke sa mora, ne skrivajući pritom figuru u crnom jednodijelnom kupaćem kostimu
Minea prelazi na televiziju čijeg je vlasnika nedavno u Zagrebu pretukao Cecin menadžer?
KONTROVERZNI SAŠA MIRKOVIĆ

Minea prelazi na televiziju čijeg je vlasnika nedavno u Zagrebu pretukao Cecin menadžer?

Renata Končić Minea nakon 11 godina odlazi iz IN Magazina, a Saša Mirković, vlasnik Hype TV-a, najavio je da će raditi za njegovu televiziju. Mirković je u svibnju bio u središtu medijske pažnje zbog fizičkog sukoba

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025