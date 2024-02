Kandidati iskreno o chefu Tomu Gretiću: Fantastičan kuhar, ali...

Novi RTL-ov show 'Hell's Kitchen Hrvatska' ove je srijede počeo s emitiranjem. Od prvog trenutka chef Tom Gretić pokazao je da opuštanja u njegovim kuhinjama neće biti, a iza 18 kandidata već su dva odrađena izazova koji su chefu izmamili osmijehe, nekima je stisnuo ruku u znak odobravanja, no zadaci su donijeli i salve kritika.

Ne podnosi nered

Slavni je chef kandidatima jasno dao do znanja kako neće tolerirati neurednu radnu jedinicu, nehigijenu, solo igrače, pogreške, ali ni opravdanja, a neki od njih to su morali naučiti na teži način.

Foto: RTL

Šetnjom radnim jedinicama, ali i pri ocjenjivanju tanjura, glavni chef Gretić nije imao problem jasno i glasno kandidatima reći što misli o njihovu kuhanju.

Brojni su gledatelji, ako je suditi po komentarima s društvenih mreža, oduševljeni njegovim iskrenim i britkim pristupom bez filtera, uz živopisne opise okusa i komponenata na tanjuru te, naravno, brojne korisne savjete.

I dok Gretićeve izjave gledatelje zabavljaju, kandidatima s velikom željom i ambicijom pod pritiskom profesionalne kuhinje i satom koji otkucava, njegov dolazak za radnu jedinicu često i nije toliko zabavan.

Foto: RTL

Neki su već u prve dvije epizode pokazali da na svaku chefovu opasku imaju spreman odgovor i opravdanje, a neki su od panike ostajali bez teksta.

Foto: RTL

Strah kad dolazi...

- Dolazi chef Gretić - tajac! Nitko ga ne smije ni pogledati, svi okrećemo glavu, pravimo se - kazao je uz smijeh najstariji kandidat Tomislav prisjećajući se jednog posjeta glavnog chefa plavoj kuhinji.

- Evo kad chef Gretić dođe kod vas, evo što se događa - kroz smijeh je kazala i Marjana s podignutim zamotanim prstom nakon što se porezala.

Foto: RTL

- Kad me chef Gretić upozorio, malo mi je pala razina veselja u kuhinji - rekao je i Dean nakon što je dobio prvu kritiku koju je teško podnio.

- Kad čuješ što govori drugima, malo te trta uhvati, ruke rade, sve si razmišljaš kad ćeš ti na red. Nije mi dobro bilo - dodao je i Marko dok je nosio tanjur sa svojim jelom na ocjenjivanje.

Foto: RTL

- Puca adrenalin, srce igra. Njegov komentar mi je jako teško čekati, ne može se to riječima opisati - kazala je i Emina.

- Kad sam vidio chefa, bilo me je malo strah, ali takve osobe su prave uzori u kuhinji - kazao je i Mauro, a njegov komentar dok je Gretiću donosio svoj prvi tanjur rekao je sve: 'Znači, blokirao sam, ne znam što bih mislio. Ajmo samo što prije završiti s tim'.

'Zastrašujući autoritet'

Dio kandidata odlučno je kazao kako će spremno upiti svaki savjet i iz njega izvući samo ono najbolje.

- U tom trenutku noge nisam osjećao. Jednostavno tolika trema me uhvatila - prisjetio se i Vehid svog prvog susreta s Gretićem pa dodao: 'Kad chef nadgleda moj rad, imam to neko strahopoštovanje za svaki njegov komentar, jako cijenim kad komentira, bilo to nešto dobro ili loše'.

Foto: RTL

- Fantastičan kuhar, ali zastrašujući autoritet - zaključio je Damir.

A koji je to novi izazov chef Gretić pripremio kandidatima, hoće li pohvale večeras prevagnuti nad kritikama i hoće li se pojedini kandidati sve lakše nositi s opaskama?ž

Treća epizoda showa 'Hell's Kitchen Hrvatska' na rasporedu je već večeras od 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je dan ranije na platformi Voyo.

