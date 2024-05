Kandidati nisu dovršili servis, a Domagoj je nominiran u 'Hell's Kitchen': 'Ništa pod kontrolom'

Novi dan u kući započeo je razgovorom o Chiarinom odlasku pa je Mauro priznao:

- Jutro je, nema Chiare, misli su još u toj nekoj gužvi i gunguli što se desilo, ali eto, nastavljamo bez nje s manjim osmijehom na licu.

Foto: RTL

Također, u kući se počelo pričati o tome kako im se čini da su neki ljudi počeli kalkulirati.

- Vehid je prestao biti zdrava konkurencija i počele su kalkulacije - rekao je Mauro dok su Vehid i Domagoj pričali kako trebaju još odraditi dva servisa i bit će u top pet kandidata u showu.

- Ja neću kalkulirati i razmišljati kako zeznuti nekoga jer ja nemam vremena za to. Ja ću sve što radim probavati i napraviti najbolje što mogu. Ja volim ovaj posao, ja volim kuhati, meni nije problem. Ti rođo kalkuliraj, a ja ću raditi - najavio je Mauro.

Zatim se Anel ispričao Luciji kako bi izgladili odnos:

- Ti imaš svoje manje, ja imam svoje mane, ali mislim da bi trebali imati dobru komunikaciju da ne naštetimo drugima.

Lucija je objeručke prihvatila primirje i dodala:

- Drago mi je zbog toga i mislim da je ispao veći čovjek od mene.

Foto: RTL

Tada je Anel i ostalim kandidatima odlučio priznati što mu je na duši:

- Mislim da nismo dobro krenuli od mog ulaska. Dosta ljudi me ne voli vjerojatno s razlogom, možda bez razloga, ali mislim da bi trebali nekako drugačije komunicirati i uvažavati sva mišljenja. Ja sam se osjećao baš izgubljeno kad sam došao jučer u kuću ni od koga nisam dobio podršku nakon pobjede, a nekad te stvari puno znače.

Iako su se složili s Anelom, Lucija je istaknula kako on ne uvažava druge u nekim situacijama, a Domagoj dodao:

- Ali moraš razmišljat o drugima. U većini slučajeva napraviš samo za sebe. Ja ako radim jaja pitam – je l' hoće još netko jaja, a ti uglavnom napraviš samo za sebe.

Foto: RTL

Anel je kolegama rekao da će poraditi na tome, a sa strane je ipak dodao :

- Malo su mi glupe te njihove teorije, ali moram to sad prihvatit.

Bilo je vrijeme za novi izazov i to treći servis zaredom, s novim menijem. Hladno predjelo bila je salata od plavog raka s jabukom, celerom, espumom od poriluka i krumpira i salikornijom. Za toplo predjelo bao bun s svinjskom potrbušinom, ljubičastim kupusom, ukiseljenim daikonom, kikirikijem, korijanderom i chilijem. Glavno jelo bila su pačja prsa s pireom od batata, kremom od špinata i tikvice, salatom od cikle i jusom, a desert panna cotta od jogurta, salata od manga s mentom, pistacije i coulis od malina.

Za pripremu hladnog predjela bili su zaduženi Domagoj i Viktor, za toplo Lucija i Mauro, za glavno Vehid, a za desert Anel.

Chef Gretić odlučio je da će danas uloga zamjenika šefa kuhinje pripasti Domagoju. Na razgovoru s Domagojem Gretić mu je poručio da danas nije kolega ostalim kandidatima te napomenuo kako na servisu kandidati ne smiju opet biti na istim pozicijama jer svi moraju proći sve.

- Jedini problem koji ja vidim – ti si prilično tih, oslobodi ono glasno u sebi. Glasan, jasan, direktan, probaj sve što ne valja vraćaj nazad, nema sentimenata - rekao mu je chef.

Foto: RTL

Tijekom pripreme Viktor i Domagoj morali su očistiti meso rakova iz ljuštura što im je stvaralo probleme jer je rakova bilo puno i svi su imali malo mesa. Sous chef Ivan upozorio je Domagoja da moraju obratiti pozornost na raka da se ne bi dogodilo da se slučajno gostu servira dio ljuske.

- Domagoju je teško provjeravati kolege dok se bavi čišćenjem rakovica pa je Lucija rekla:

- On nije autoritet, Domagoj je sunce, a sve ostalo se vrti oko njega.

Priprema je završila i chef rekao kandidatima:

- Današnja izvedba servisa odlučit će o tome tko će biti nominiran.

Foto: RTL

Domagoj je odlučio zadužiti Viktora za hladno predjelo, Luciju za toplo, Maura za glavno jelo, Vehida za priloge te Anela za desert.

- Na kraju, Mauro dobiva patku zato što je Domagoj izračunao da bi Mauro mogao lakše zeznuti patku nego Veho i onda dolazimo do igara i igrica - komentirala je Lucija, a Mauro se složio:

- Pa moguće da je bilo strateški jer kad si na glavnom pečenje mesa nikad ne bude kako treba.

Gosti su počeli stizati, a ubrzo su počeli i problemi. Viktor je servirao pokazni tanjur i već u tom prvom tanjuru chef je naišao na ljusku raka. Zatim je stiglo pokazno toplo predjelo na kojem umak za premazivanje svinjske potrbušine nije bio dovoljno reduciran.

- Mauro je radio glaze u pripremi, Domagoj je to probao i rekao da je to dobro i to je tako išlo van - rekla je Lucija.

- Hoću da sve vidiš i da reagiraš, ja znam da ste vi kolege, ali trenutno niste, ti si im šef - upozorio je Gretić Domagoja.

Foto: RTL

Anel, koji je bio zadužen za desert, ispitivao je kolege treba li im pomoć, Lucija je popravljala umak za toplo predjelo i bao bunsi su joj bili plosnati, a Viktor se borio sa sifonom i espumom u kojoj nije bilo dovoljno krumpira i koju je pripremao Domagoj.

Lucija se nije mogla izboriti s pripremom parenih peciva i bilo joj je jasno da je ona napravila grešku.

- Očekivali smo od Lucije da će to riješiti kako treba, ali nije primijetila da se tijesto spustilo, svejedno ga je pustila da se pari – problem za problemom - komentirao je zamjenik chefa kuhinje, dok mu je Gretić pak rekao:

- Ti moraš vidjeti da ona griješi.

Sous chefica Ivana primijetila je da se Domagoj ne snalazi pa rekla chefu Gretiću:

- Ništa nema pod kontrolom, on bi najradije pobjegao sad.

- Ja sam pod ogromnim stresom. Gledam kako ta kula lagano pada, a ne smijem ništa raditi, mogu ih samo navoditi – Titanik, teški Titanik - priznao je Domagoj.

Tada su kandidati shvatili da neće imati dovoljno umaka za premazati meso jer je Anel premazao meso prije nego je bilo pečeno do kraja i potrošio previše umaka, a to meso onda nisu mogli namazano vraćati u tavu.

- Idemo van - rekao je Domagoj, a chef ga kritizirao kako je i dalje bez emocije.

- Danas je generalno jedan neuspjeh vođenja - rekao je Viktor, a Mauro dodao:

- Ili on nije sposoban za tu poziciju ili smo mi zeznuli.

Foto: RTL

Kandidati su u kući morali nominirati dva člana.

- Ja sam odgovorna za svoje bunse i zeznula sam, a ti preuzmi svoj dio odgovornosti u ostatku pripreme - poručila je Domagoju Lucija.

- Domagoj je osoba koja ne voli priznat krivicu i to je ispod njegove časti - komentirao je Anel.

Pred Gretića su kao nominirani na kraju stali Domagoj zbog lošeg vodstva i Lucija zbog grešaka s tijestom za bao buns.

- Zašto ne možeš normalno komunicirati s ljudima, šapćeš im. Posao šefa kuhinje je autoritet - rekao je Gretić Domagoju.

Foto: RTL

Chef Gretić prozvao je ispred i Maura koji je bio kriv za nedostatak umaka za premazivanje mesa.

- Mislim da Mauro nije toliko kriv tu danas, da je nabasao na nagaznu minu i na kraju popio kišu metaka - slikovito se izrazila Lucija.

- Ako si ti zamjenik šefa kuhinje i nešto ne valja onda to uzmeš i nađeš rješenje, a ne stojiš sa strane - rekao je chef i dodao Luciji:

- Tvoja jedina sreća danas je da je jedan od ove dvojice više zeznuo.

Foto: RTL

Zatim je rekao Mauru da se opet izvukao i predao Domagoju crnu pregaču.

- Lako je bit šef kuhinje kad je sve u redu - rekao je Domagoj Anelu što je razljutilo Luciju.

- Od tebe se danas očekivalo da poznaš svaki segment svakog jela i da si vidio kad ima malo nečega.

- Ja razumijem što sam ja krivo napravio, ali jučer smo sve znali. Potrudio sam se da budem svugdje i da probam većinu stvari. Ja ne perem ruke ni od čega - pravdao se Domagoj.

Foto: RTL

- Mislim da je danas išao baciti ljude u jamu i da mu se to obilo o glavu, prvenstveno tu mislim na Maura, a onda na sebe - zaključila je na kraju Lucija.

Hoće li se uzastopni servisi nastaviti i što još čeka top šest kandidata – saznajte idući tjedan u 'Hell's Kitchen Hrvatska'.