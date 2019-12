Kandidati oduševili žiri: 'Dođi u moj tim da i ja nešto naučim'

Nitko nije rođen kao zvijezda, poručio je Massimo, a Ivan dodao da svako može postati zvijezda. Bio je to uvod treće emisije audicija 'The Voice Hrvatska' u kojemu su se mentori prisjetili što su sve kroz život radili čekajući da se afirmiraju u glazbi.

Foto: HRT

Massimo se prisjetio kako je kopao vrtove i raznosio ugljen, da je prao vjetrobranska stakla i radio u noćnoj smjeni u videotekama sve dok ga jedne noći nisu opljačkali. Gobac se prisjetio da je vadio cijevi iz mazuta i bojao hidrante, a Vanna poručila da je rad na sebi nužan, da treba biti uporan i pronaći ono po čemu si različit od drugih. Prisjetili su se toga uoči početka emisije u kojoj su se okupili natjecatelji različitih zvanja ali kojima je jedno zajedničko – želja da uspiju u glazbi i da im ona postane život.

Prvi je u emisiji nastupio Tomislav Marić (21) iz Žepča koji živi u Splitu i radi kao konobar. Nedavno je bio pozvan na britanski Voice, ali je netom prije audicija ispao iz predizbora. Kaže da mu je to bio odlična priprema za večerašnji nastup za koji je izabrao izvesti 'Bridge over troubled water' Simon'Garfunkela. Nije uspio. Mentori se nisu okrenuli.

Foto: HRT

- Ušao si u 79 od dvije tisuće prijavljenih, konkurencija je velika i svaki je detalj bitan - kazao mu je nakon izvedbe Gobac uz napomenu da mu se nije svidjelo što je, kako je kazao, previše ucifrao cijelu pjesmu.

- Manje je više. Što jednostavniji pristup pjesmi to je teži pristup pjesmi, pretjerao si u ukrašavanju pjesme, dugi ton je bio prekrasan, međutim sve je bilo u hiperbolI - kazao je Massimo.

Foto: HRT

- Moj prijatelj Jacques je izvodio tu pjesmu i to je bilo na tom tragu, ali za tebe i njega nema mjesta na sceni. On ima glas koji puno ukrašava jer to može jer to zna - rekla je Vana poručujući mu da se nastavi i dalje baviti glazbom i birati dobre i zahtjevne pjesme.

- Kao da si božićnu jelku toliko nakitio da se ona uopće ne vidi. Od šume nisam vidio drvo - plastično je opisao Ivan. Zašto ljudi ne znaju koristiti ono najjače oružje – tišinu, zapitao se Massimo nakon što je Tomislav otišao s pozornice. To ti je ono kad najbolji golfer na svijetu fula rupu, on zna, ali nije pogodio, zaključio je Gobac.

Foto: HRT

Bruna Levar (29), učiteljica iz Novog Vinodolskog radi u Zagrebu i povratnica je na The Voice. Svoj nastup u prvoj sezoni nije nikada pogledala. Ali se odlučila vratiti puna nade da će se barem jedan mentorski stolac okrenuti. Ovaj puta je izvela je 'Piece of my heart' Janis Joplin. Vanna je nagovarala Massima da se okrene što je on i učinio u posljednjim sekundama na oduševljenje Brune i publike u studiju.

Foto: HRT

- Bilo bi neprirodno da uživam u tvojoj izvedbi, a da se ne okrenem, kazao je Massimo, a Bruna ga pohvalila zbog toga. Uživali smo u tvojoj izvedbi, a Massimo nema takvog kandidata u svojemu timu i super ćeš mu doći, poručio je Ivan, dok je Gobac zaključio da već ima previše ženskih natjecateljica u timu i da se nije mogao okrenuti. Vanna ju je upitala zna li da je bila dobra, a oduševljena Bruna potvrdila da zna i zagrlila svojega mentora sretna jer je uspjela proći audiciju.

Josip Palameta (23) iz Mostara dolazi iz glazbene obitelji i zaljubljenik je u jazz. Mentore je odlučio privući izvedbom 'Cry me a River' Michael Bublea. Prvi mu se okrenuo Massimo, a Vanna poručila Ivanu i Gobcu da bi trebali malo zagorčati mogućnost da ga Massimo dobije za sebe pa da se svi okrenu. Okrenuo se Gobac, a potom zajednički i Vanna i Ivan. Mentori su pohvalili njegov glazbeni izbor, a Massimo je zapjevao 'Fly me to the moon' Franka Sinatre i zaplesao s Vannom. Pjesmu je ubrzo preuzeo Josip kojemu su mentori postali prateći vokali i priuštili publici u studiju i gledateljima još jedan izniman glazbeni trenutak treće sezone The

Voicea Hrvatska.

Foto: HRT

- U mojemu timu ti bi bio zasigurno drugačiji od svih, poručio je Josipu Ivan. Meni se sviđa kako si siguran u sebe i kako odlično intoniraš, znam da se borimo zA kandidate, ali ovo je za Maksa, poručio je Gobac. Vanna je prepoznala da je Josip već odlučio

izabrati Massima, što je on na kraju i potvrdio dodajući da ih sve cijeni i voli no da izabire upravo Massima i njegov tim za svoj put kroz Voice.

Nina Herr, studentica iz Zagreba za sebe kaže da vječito kasni, da je neorganizirana i tvrdoglava. Bavi se glazbom, a kaže da se na pozornici osjeća kao kod kuće. Izvela je 'Don't Cry for Louie' Vaya Con Diosa. Za vrijeme izvedbe mentori su približavali ruke gljivi na stolcu, Massimo je čak rekao da je odlična, no na kraju se nisu okrenuli.

Foto: HRT

- Čekala sam da odeš oktavu više, no tada nisam čula dovoljno snage koju sam očekivala - poručila je Vanna i zamolila Ninu da joj ne zamjeri.

-Bilo je jako dobro, no nedostajalo je da zagrizeš do kraja u pjesmu, ti to možeš, ali ti to mora netko pomoći - kazao je Massimo ocijenivši da je to bila jedna od onih situacija kada se želiš okrenuti, ali se ne okreneš. 'Sorry', dodao je na kraju. Više ne znam što tražim, kazala je Vanna nakon što je Nina napustila studio, a Gobac zaključio da ona zapravo traži smisao života.

Foto: HRT

Glazba obilježava cijeli moj život, dio je moje svakodnevice, kaže za sebe Roko Bunčić (23) iz Karlovca. Oženjen je, studira klasičnu gitaru i predaje gitaru u glazbenoj školi. Bavi se duhovnom glazbom, a mentorima se predstavio upravo tim žanrom izvodeći 'You Raise me up' Josh Grobana. Mentori su s interesom uživali u izvedbi i čekali modulaciju u skladbi. Na kraju su mu se okrenuli Vanna i Massimo.

Foto: HRT

- Ta mi pjesma ponekad djeluje kao pokazna vježba. Na njoj se pjevači amateri poskliznu, ali ti nisi - kazala mu je Vanna pohvalivši

njegovu uvjerljivost.

- Bez obzira što je to pokazna vježba u kojoj pjevači mogu pokazati što znaju, ona je istodobno i zamka, ali ti si bio tako u redu da se nisam mogao ne okrenuti - kazao je Massimo.

- Ja sam iz Karlovca. Moj prvi izabrani kandidat je iz Karlovca. Ti si iz Karlovca. Ali meni je bilo 'ni da ni ne' i na kraju ne - kazao je uz osmijeh Gobac, a Roko se na kraju odlučio za Massima.

Karlo Vudrić (26) iz Okruga Gornjeg također je povratnik u The Voice. Ovdje sam na popravnom i dolazit ću sve dok ne uspijem, kazao je Karlo koji je nakon neuspjeha u prvoj sezoni obećao da će se vratiti. Ovaj puta mentorima se predstavio izvodeći 'Dancing On My Own' Calum Scotta. Prvi mu se okrenuo Ivan koji je ga je odmah i prepoznao. Pred kraj okrenuli su se i Vanna i Massimo, što se Ivanu nije osobito svidjelo. Karlo se prisjetio da je već na ovoj pozornici stao na prste Ivanu nakon što nije uspio.

Foto: HRT

- Drago mi je da si se vratio i potvrdio da je glazba tvoj život, jedva čekam da sad uđeš i moj tim - poručio mu je Ivan. I

Vanni se svidjela Karlova izvedba, posebno je pohvalila njegovo samopouzdanje. Massimo je kratko poručio da je to bilo jako dobro, a Gobac dometnuo da je odrastao na Ramonessima i da tu nema što dodati. Karlo je za odluku zatražio pratnju bubnjeva, približio se mentorskim imenima ispisanim na pozornici i kao znak odluke skočio na mjesto gdje je ispisano ime Ivan i ušao u njegov tim.

Foto: HRT

- Neko vrijeme imam problema s anksioznošću i ovo je za mene velika borba -kazao je na kraju ganuti Karlo.

Marko Kenji (32) iz Varaždina bavi se glazbom. Ponosni je otac dvije djevojčice koje mu nedostaju čim nije kod kuće duže od dva dana. S 22 godine zbog problema s drogom završio je u komuni gdje se, kako kaže, zarazio glazbom. «The House of The Rising Sun» Animalsa u Markovoj izvedbi nije okrenuo mentore iako su kolege nagovarali Gobca da se okrene.

- Rijetko se izvodi ova pjesma jer ima strahovit dijapazon između gornjeg i donjeg dijela pjevanja, taj donji mi nije bio dobar - obrazložio mu je Massimo svoju odluku. Ivan mu je rekao da razmišlja o nekim sitnicama u slaganju svojega tima i da se samo zbog toga nije okrenuo.

Foto: HRT

- Kad slušam rock vokale očekujem autentični rock, to mi je nedostajalo, nije bilo rašpe, rocka i prljavosti i zato se nisam okrenula - kazala mu je Vanna koja je nakon što je Marko napustio pozornicu zaključila da je on bio tako nježan prema mentorima, a da to u stvari nisu zaslužili.

Mia Reba (20) iz Osijeka živi u Zagrebu. Prvo je upisala Veterinarski fakultet, ali je zbog ljubavi prema glazbi ubrzo upisala glazbenu akademiju. Oboljela je od autoimune bolesti i tada je shvatila koliko muzikoterapija budi čovjeka iznutra i pruža mu podršku. Izvela je 'I Put A Spell on You' Nine Simone i pridobila Vannu i Ivana, a i Massimo je u posljednjim trenucima promišljao da stisne gljivu, no nije. 'Snagu glasa u tom krhkom tijelu imaš, a ako si željna prihvatiti neke sugestije koje imam, izaberi moj tim', poručila joj je Vanna. I Ivan se suglasio da je njezin glas snažan i moćan, ali napomenuo i da mu se sviđa njezin životni stav.

Foto: HRT

- Najviše sam osjetio utjecaj Janis Joplin u tvojemu pjevanju, kazao je Massimo navodeći da ga baš zanima kako će pristupati izvedbama hrvatskih pjesama. Gobac joj je poručio da je bila izvrsna i da se nada da će izabrati pravi tim. Mia nije lako donijela odluku, tražila je publiku da pomogne u odluci i na kraju se odlučila za Vannin tim.

Isaura Nika Šeperović (19) iz Pule odmalena je u glazbi, svira klavir i obožava solo pjevanje. Uoči nastupa je izrazila nadu da ju trema neće pojesti i da će iznijeti Adelinu skladbu 'When We Were Young' onako kako je zamislila. Publika je pljeskom pokušavala mentore nagovoriti na okret, no mentorske ruke nisu se niti približile gljivama za okret. Massimo je Isauru upitao kako joj se činio njezin nastup.

Foto: HRT

- Mislim da je bilo dosta treme. Nije bilo dinamičnosti i glasnoće koje je trebalo biti - kazala je što joj je Massimo i potvrdio kazavši da

se osjetilo drhtanje od treme što se i njemu događa. «Na koncertima se to iz pjesme u pjesmu može kompenzirati, ali u ovoj trominutnoj izvedbi za to nema vremena - dodao je Massimo. Nedostajalo je malo da zakucaš, rekao je Ivan i poručio Isauri da ne odustane od glazbe.

Foto: HRT

- Voice je zato i interesantan zbog te brutalnosti u kojoj u tri minute moraš sve reći - komentirao je Massimo. 'Vi šlageraši sve što pjevate su samo šlageri', provocirao je Gobac, a i Ivan je komentirao Vannino pjevanje uz napomenu da bi volio vidjeti neku njezinu rock verziju. Izazov je prihvaćen i Vanna je publici i gledateljima izvela 'Sweet Child of mine'. Za vrijeme njezina pjevanja Gobac je skupljao bombone u šešir. U jednom trenutku svi su se mentori našli na pozornici, a glazbeni niz uz odobravanje publike nastavio je Massimo koji je izveo 'Papa Was a Rolling Stones'.

Foto: HRT

- Ovo je bilo fantastično, na ljestvici od jedan do deset, to je jedno cijelo tri - uz smijeh je ocijenio Gobac njihove nastupe. Pozornicu su mentori vratili natjecateljima.

Nakon mentorskog showa na pozornicu je izišao Maroje Strgačić (28) iz Zadra koji pjeva od malena. Radio je razne poslove, jednom je na benzinskoj crpki oprao prozore Massimu koji mu je, prisjetio se, dao napojnicu. Dobro izvedena pjesma može izazvati emociju, uoči izvedbe naveo je Maroje. I uspio, jer se na njegovu izvedbu skladbe 'Now and Forever' Richarda Marxa okrenuo Gobac.

Foto: HRT

- Meni si se svidjelo i dobrodošao u moj tim', ponosno je rekao Gobac i poželio čuti kako će se kolege mentori izvlačiti jer se nisu okrenuli. Bilo je dobro, ali sada već kalkuliramo o svojim timovima i odlično je da se Dado okrenuo jer si zaslužio, istaknuo je Massimo, a Vanna je posebno pohvalila Marojev falset koji, kako je rekla, muškarci teško pjevaju. Vannu je zanimalo koga bi izabrao da se više mentora okrenulo, a Vanni se nije svidjelo njegovo premišljanje i objašnjavanje o tome kako je htio i nju i Massima i Gobca.

Foto: HRT

- Ne volim neodlučne muškarce - dobacila mu je Vanna.

Leon Gospodarić (19) dolazi iz Zagreba, studira elektrotehniku i, kako kaže, obožava žice. Produkcija ga također zanima i to mu je posao iz snova. Uoči nastupa je rekao da mu nije važno kako će proći već da je važno da otpjeva iskreno i iz srca. Otpjevao je 'The Sound of Silence' verziju Disturbeda i vrlo brzo okrenuo mu se Ivan. Na tom okretu je i ostalo.

Foto: HRT

- Leone, gospodarit ćemo skupa - rekao je Ivan vidno zadovoljan što će biti dio njegova tima. Gobac je pohvalio njegovu izvedbu navodeći da mu je zvučala irski.

- Ja se nisam okrenula zato što si odabrao jako ambicioznu izvedbu ove pjesme - poručila je Vanna ocijenivši da mu se svi registri glasa nisu baš sasvim upalili.

Foto: HRT

- Nije bilo dovoljno dobro da se okrenem jer ta pjesma ovisi o drugom vokalu, terci koja tu pjesmu treba pratiti sve vrijeme i očekivao sam da će biti dvoje na pozornici, ali te terce nije bilo - kazao je Massimo i izrazio uvjerenje da će Ivan i njegov tim lijepo raditi s Leonom.

Posljednja u večerašnjoj emisiji nastupila je Darija Ramljak (20) iz Međugorja. Kaže da joj je glazba život, otac joj je rocker i usadio joj je ljubav prema glazbi. Snagu pronalazi i u Bogu kojemu je zahvalna na daru pjevanja pa se prije izlaska na pozornicu prekrižila i potom izvela Oliverovu skladbu 'Ti me vodi preko voda'. Nakon što su se okrenuli Massimo i Vanna vidno su se iznenadili kad su vidjeli mladu djevojku s tako snažnim glasom. Pred kraj okrenuo joj se i Ivan.

Foto: HRT

- Ja sam se prvi okrenuo - kazao je Massimo, a Ivan dometnuo da se on prvi naježio.

- Ovo je bilo vrlo vrlo dobro i emotivno, a imam divan tim i točno znam što bismo radili s ovakvim glasom - poručio joj je Massimo.

Foto: HRT

- Dođi u moj tim jer ja bi malo i od tebe nešto naučila - kazala je Vanna susprezući emocije. Darija se zahvalila obitelji na podršci, a Ivan poručio da bi ih sve volio upoznati. Mentori su se nasmijali jer je Ivan pokušao pridobiti Dariju na obitelj. Na kraju Darija se odlučila za Tim Vanna.

Iz treće emisije mentori su tako izišli svaki s ukupno šest natjecatelja u svojim timovima. U preostale dvije emisije audicija ostalo je tako još po četiri mjesta u svakome timu. Večerašnja emisija je završila Božićnom čestitkom koju su mentori snimili na probama showa. Gobac i Ivan otpjevali su 'Sretan Božić' Dina Dvornika, a Vanna i Massimo 'Tihu noć'.