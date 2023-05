Mirna iz 'Života na vagi' imala 135 kilograma pa smršavila, a sad je uklonila i višak kože

Mirna Posavec (31), bivša kandidatkinja showa 'Život na vagi', u četvrtu je sezonu ušla sa 135,1 kg, a u samom showu izgubila je 51,8 kg tako da se u završnici pojavila s 83,3 kilograma. Nakon showa, treninzi su postali njezina rutina te se i danas drži zdrave prehrane pa tako često dijeli recepte sa svojim pratiteljima na Instagramu.

Foto: RTL/canva

Marina se krajem godine odlučila podvrgnuti operaciji uklanjanja kože, a u planu joj je još jedna. Nakon završetka showa svoje znanje i iskustvo odlučila je iskoristiti i kako bi pomogla drugima pa je u međuvremenu postala i fitness instruktorica.

- Instruktorica fitnessa u teretani. Moja nova titula. Smjer koji sam odabrala ušavši u show 'Život na vagi', smjer je od kojeg nisam i neću odustati jer se tu osjećam kao doma. Odgovara mi istraživanje i stalna nadogradnja znanja, a svaku novu informaciju isprobavam na sebi da vidim djeluje li. Drukčije se baš i ne može naučiti, nego jednostavno probati, probati i probati. Živi sam dokaz da se sve može kad se hoće. Pa čak i preokrenuti život naopačke - napisala je.

Podsjetimo, Mirni je prošle godine izjave da joj je u cijelom procesu transformacije najteže bilo pronaći motivaciju.

- Ne biste vjerovali, ali meni je najlakše bilo skinuti kile. I to sam shvatila tek kad sam došla u fazu održavanja. Onda mi mršavljenje više nije bilo cilj pa je motivacija malo krenula nizbrdo. Dobro je što sam do tada već izgradila rutinu vježbanja i prehrane pa nije bilo problema. Izvukle su me dosljednost i upornost. Sad kad imam novi cilj, lakše mi je jer pokušavam izgraditi tijelo i dobiti na mišićnoj masi, a to je izazov i pol - zaključila je.

