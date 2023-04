Kandidatkinje morale složiti lica svojih partnera, oni u nevjerici: Znaš li uopće kako ja izgledam?

Osvanulo je novo jutro u 'Superpar' kući. Nakon odlaska Darija i Nataše, došlo je i do male promjene u smještaju. Naime, upravo su oni odlučili Ismaela i Martinu poslati u sobu Par nijansi sive, a u luksuzu njihove bivše sobe odsad će uživati Max i Veronika.

- Jedna jedina stvar mi nije jasna – zašto mi? - pitao je Ismael Martinu, koja je zaključila da su ostali možda malo ljubomorni jer su cijelo vrijeme pri vrhu tablice.

Karmela i Tomislav ostali su u showu zahvaljujući iznenadnom odustajanju Darija i Nataše pa su u krevetu komentirali ostale, ali i smišljali taktike za nastavak.

- Nije ugodno biti na dnu… Ljudi koji su nam dali narukvicu su ljudi s kojima smo više provodili vremena. Nastavio bih se ponašati kao dosad. Ne pada mi na pamet pokušati se nekome svidjeti jer će ispasti čudno, a i to ne volim raditi - poručio je Tomislav.

Foto: RTL

Ubrzo im se pridružio Enis i obavijestio ih da počinje drugi ciklus zadataka. U ukupnom poretku trenutno vode Meri i Davor vode s 1750 eura u svojoj kasici, dok su na posljednjem Verica i Dragan sa samo 99 eura. Na početku novog ciklusa svi parovi opet na raspolaganju imaju 900 eura koje mogu uložiti u izazovima. Ponovno je stigao red da se muškarci klade na svoje dame pa su zajedno s Enisom krenuli u sobu za klađenje.

- Za ovaj zadatak bit će bitno koliko vas vaša partnerica poznaje – ovaj put ne karakterno, nego fizički. Bi li vas mogla prepoznati u moru drugih muškaraca, u mraku? Možda bolje da mi njih to pitamo - najavio je Enis pomalo tajanstveno novi zadatak.

Foto: RTL

Drago je uložio 250 eura na Anamariju, kao i Filip. Ismet je pridodao iznos od 350 eura, a Tomislav 390 eura. Ismael je uložio prilično visokih 420 eura na Martinu, no najviše se odvažio Davor koji se na svoju Meri kladio s čak 500 eura. Srećko je uložio 401 euro na Teu, Dragan na Vericu samo 200 nakon što su prošli zadatak pali, a Max na Veroniku 300 eura.

- Prvi smo bili u eliminacijama pa smo malo 'down', sad nam treba onako polako da se dignemo - objasnio je Dragan svoj najmanji iznos.

Foto: RTL

Stiglo je vrijeme za izazov. Od hrpe ponuđenih velikih kocaka na kojima su dijelovi lica, kandidatkinje će u samo sedam minuta morati složiti lice svog partnera. Muškarci im smiju sugerirati odgovore, a u isto vrijeme voze sobni bicikl pod opterećenjem. Kada stanu ili uzmu predah, njihove dame u tom periodu ne smiju slagati kocke. Prvi su na redu bili Tea i Srećko. Iako je bila pod velikim stresom, uz Srećkovu pomoć vrlo je dobro slagala njegovo lice, ali ostala joj je jedna jedina kocka kad je vrijeme isteklo.

- Samo da me poslušala - kritizirao ju je Srećko koji ju je navigirao, dok je Tea čak zaplakala.

Foto: RTL

Drago i Anamarija bili su prespori te ona za sedam minuta nije stigla složiti zadanu sliku. Veronika se, pak, mučila s pronalaskom pravog nosa koji pripada Maxu, a nije mogla pronaći ni oči ni čelo pa su glatko izgubili u ovom izazovu.

- Samo da nije bilo vremenski ograničeno, složila bih - priznala je, dok ju je Max tješio:

- Da sam ja slagao svoje lice, i ja bih fulao.

Karmela i Tomislav brzo su napredovali, no nikako nije mogla pronaći njegovo uho.

- Razočarana sam što prvenstveno ja nisam uspjela proći zadatak jer on je svoje obavio - tužno je priznala.

Foto: RTL

Azelma i Ismet bili su na svojim pozicijama. Azelma se požalila da ne voli slagalice, dok je Ismet poručio:

- Presporo razmišlja, to je problem, ja sam duplo brži od nje.

- Samo sam vidjela jedan dio koji nije bio njegov, sve ostalo mi je bilo njegovo - smijala se Azelma, a on ju je urnebesno tjerao da se požuri.

Foto: RTL

- Kad nekom nešto ne ide, ne ide. To je kao kad bih ja njemu rekla: 'Hajde, razvaljaj ti pitu i napravi je!' - ljutila se Azelma.

- Jel znaš ti moju frizuru - vikao je Ismet, no vrijeme je isteklo:

- Tvoje je samo bilo da budeš brža, vidiš da imamo vrijeme, ja se satrao na biciklu.

Foto: RTL

Filip i Anamarija već su bili spremni.

- Njegovo lice prepoznam po prištevima - smijala se Anamarija koja je u samo nekoliko sekundi složila pola slike, no mučio ju je gornji dio.

Ostalo im je malo više od dvije minute kada su uspješno prošli izazov!

- Možda sam nas malo podcijenio - priznao je Filip da mu je žao što je uložio tek 250 eura.

Foto: RTL

Verica i Dragan također su dobro krenuli, a ona je priznala da joj je pomogla njegova brada. Uspješno su složili cijelu sliku za pet i pol minuta. Meri i Davor krenuli su u izazov, a od početka je bilo burno.

- Ona nije podigla kocku da vidi što se dolje krije - zamjerao joj je taktiku.

- Kad nešto krenem raditi sama, ne volim da mi se netko ubacuje! Stvaraš mi nervozu - komentirala je Meri, no uz dosta stresa i buke, uspješno su prošli.

Foto: RTL

Posljednji su na redu bili Ismael i Martina.

- Osjećala sam se kao neka princezica jer se on muči dok ja slažem, on se žrtvuje, on se bori - komentirala je Martina koja je bez puno muke složila cijelu sliku.

Foto: RTL

Pri povratku u kuću, parovi koji nisu prošli međusobno su se tješili i bodrili.

- Danas si mi oduzeo puno živaca, malo se skuliraj - prigovorila je Meri Davoru, dok je Srećko molio Teu da mu obeća da više neće plakati jer sve je ovo samo igra.

- Ne želim biti na zadnjim mjestima, nije mi mjesto tamo. Briga me i za novac i sve, ali hoću pobjedu - poručio je Tomislav Karmeli nakon još jednog izazova koji nisu prošli.

Foto: RTL

A kako će proći novi izazov u kojem se žene klade na muškarce, gledatelji će vidjeti već u ponedjeljak od 21.15 sati u novoj epizodi showa 'Superpar'.

