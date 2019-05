Kandžija i Gole žene: ‘Urbana pjesma o seljaku ljetni je hit’

Prilično hladne ljetne dane Kandžija (34) i Gole žene zagrijat će vrućim ljetnim hitom “Seljak”, za koji kažu da je njihov najurbaniji uradak do sada...

Novi singl poručuje: “Samo ljeto, samo dobar ritam, ništa kompleksi”. Za pjesmu su snimili i spot, kojim dominiraju macho muškarci, milijun dolara vrijedni pogledi, visoki, ali opet causal urbani street look, testosteron, talijanski auti, dronovi, djevojke, ljeto i dobar ritam. Tekst za pjesmu o malom čovjeku u potrazi za svojim snovima u svakodnevnoj urbanoj džungli, kako su dečki to opisali, pisao je Kandžija, a glazbu je radio on s Golim ženama.

Foto: 24sata/Show

- Samo oni koji nemaju ‘srce u grudima’ možda će suditi, a ostali neka samo uživaju - poručuju. Spot je sniman na raznim lokacijama u Zagrebu. Glume dečki iz Golih žena, a spot je toliko vruć da se čak bubnjar Divlja Baranja na kraju okupao u poznatim zagrebačkim fontanama za koje se tvrdi da imaju ljekovita svojstva. Za scenarij, produkciju i režiju zaslužan je sam Kandžija, dok je montažu radila Maida Srabović.

Spot obiluje raznim atraktivnim scenama i navodno ništa u spotu nije rentano. Ima se, može se. Ili ne može? Dok se ova zagonetka ne odgonetne, pogledajte spot i poslušajte pjesmu na njihovom kanalu danas u 16 sati.