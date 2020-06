U vrijeme pandemije i 'novih normalnih' koncertnih okolnosti, ovo je doga\u0111anje od strane medija progla\u0161eno najkvalitetnijim koncertnim iskustvom u karanteni. Vi\u0161e od pet sati glazbe pratilo je oko 20 tisu\u0107a pratitelja putem audio i video live streama, a do drugog velikog online okupljanja 20. lipnja, za zagrijavanje \u0107e 'poslu\u017eiti' Indie Balkan koncertna ve\u010der koja okuplja nezavisne glazbenike iz cijele regije.\u00a0

<p>U četvrtak 11. lipnja, od 20:00 sati Radio 808 i portal Ravno do dna organizirali su Indie Balkan online koncertnu večer tijekom koje nastupaju<strong> Rebel Star, Billie Joan, Iz@ Medošević, Onaj Dječak</strong> i <strong>Masa Mor</strong>. Koncert se prenosi na službenim YouTube kanalima Radija 808 i portala Ravno do dna, kao i na njihovim Facebook stranicama, a možete ga pratiti i ovdje. </p><p><strong>GLEDAJTE KONCERT UŽIVO:</strong></p><p>Nakon što su na Dan Europe i Dan pobjede nad fašizmom, 9. svibnja, snage udružili <strong>Darko Rundek, Sara Renar</strong>, <strong>Max Juričić, Koolade</strong>, glazbena skupina <strong>Kozmodrum</strong>, <strong>Anja G & Dr.Obi</strong>, <strong>ZMaJ</strong> i<strong> Šumski</strong>, serija online koncerata u organizacije Radija 808 ide dalje. </p><p>Sljedeće, drugo po redu veliko online medijsko-glazbeno događanje u suradnji Radija 808 i Pozitivnog ritma zakazano je za subotu, 20. lipnja, u HUB385, gdje će se ponovno okupiti niz autora domaće nezavisne i alternativne glazbene scene, svih žanrova i generacija, a nastupit će kultni hip hop duo <strong>Tram 11, Lovely Quinces</strong>, mlade i talentirane glazbenice <strong>Aklea Neon</strong> i <strong>Dina Rizvić, She Loves Pablo, ESC Life</strong> i <strong>Trobecove krušne peći</strong>, a kraj bogatog glazbenog dana označit će live set domaćeg producenta elektroničke glazbe <strong>Le Chocolat Noira</strong>. </p><p>U vrijeme pandemije i 'novih normalnih' koncertnih okolnosti, ovo je događanje od strane medija proglašeno najkvalitetnijim koncertnim iskustvom u karanteni. Više od pet sati glazbe pratilo je oko 20 tisuća pratitelja putem audio i video live streama, a do drugog velikog online okupljanja 20. lipnja, za zagrijavanje će 'poslužiti' Indie Balkan koncertna večer koja okuplja nezavisne glazbenike iz cijele regije. </p>