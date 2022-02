Kanye West (44) i Kim Kardashian (41) već se neko vrijeme svađaju preko društvenih mreža, nakon što je Kanye objavio screenshot njihove kćeri North (8) koja protiv njegove volje koristi TikTok. Kim je nakon više njegovih javnih istupa odgovorila na svom Instagramu, a nakon toga se situacija između uskoro bivših supružnika zahuktala.

- Kim me optužila da sam naručio njezinu likvidaciju, a ja želim reći da su to teške optužbe i da se ne može tako igrati sa životima Afroamerikanaca. Optužila me da se drogiram i da sam kradljivac, a ja nemam niti njezin broj mobitela - napisao je Kanye na Instagramu između ostalog.

Bijesni reper tvrdi da mu Kim ne da vidjeti njihovu djecu, te da mu je jedva dopustila da prisustvuje na rođendanu malene Chicago (4), kojeg su nedavno slavili.

Kanyeove ljute statuse na društvenim mrežama prati mnoštvo obožavatelja, a većina se ne slaže s tim da roditelj četvero djece javno rješavaju svoje probleme.

Nova Kanyeova djevojka Julia Fox (32) želi da se situacija između bivših primiri:

- Julia je također prošla kroz razvod, pa shvaća da su rastave teške, a kada su u pitanju djeca, to situaciju čini gotovo nemogućom. Ona samo želi da riješe svoje probleme - rekao je izvor blizak Juliji za Page Six.

Početkom dana, glumica je proslavila svoj 32. rođendan s Westom u New Yorku uz mnoštvo kamera koje su dokumentirale kako reper daruje svoju novu djevojku i njezine prijateljice Birkin torbama, što je pridonijelo njihovoj medijskoj popraćenosti.