Kanye: Ne da mi razvod. Oni su obitelj lažova i manipulatora; Kim: Pustite ga, bolestan je...

OSAM GODINE SREĆE U braku više nema sklada. Kim i Kanye započeli su vezu 2012., nakon što su godinama bili prijatelji, a vjenčali su se 2014. Zajedno slove za jedan od najbogatijih parova u svijetu šoubiznisa

<p>Pokušavam se razvesti od <strong>Kim </strong>otkad se susrela s <strong>Meekom Millom</strong> na summitu o reformi kaznenog pravosuđa, napisao je reper <strong>Kanye</strong> <strong>West </strong>na Twitteru.</p><p>Mislio je na susret Kim Kardashian i Milla u Los Angelesu u studenom 2018., a onda je sasuo paljbu po punici <strong>Kris Jenner</strong>, koju je nazvao “Kris Jong-un” po sjevernokorejskom diktatoru, i optužio je za rasistički odnos prema njemu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kardashiani nekad i sad</strong></p><p>Napisao je i da su Kim i Kris “pokušale dovesti dvojicu liječnika” koji su repera trebali hospitalizirati nakon suludoga govora koji je u svojoj predsjedničkoj kampanji održao u Južnoj Karolini. Nakon pola sata objave su naglo nestale.</p><p> </p><p>Reper ima četvero djece s Kim i on joj je treći suprug, a prethodnim razvodima uvelike je kumovala i njezina majka, koja “menadžerira” sudbinama svih članova svoje obitelji i uspješno ih uništava, pa su je već prozvali monstrumom.</p><p>Već odavno se zna da je od kćeri Kim napravila tvornicu novca te nadgleda i njezin treći brak s Kanyeom Westom. Supruga Brucea je Kris toliko javno omalovažavala i ismijavala te na kraju i prevarila, pa je nakon razvoda promijenio spol. <strong>Kourtney Kardashian</strong> se teško borila da supruga<strong> Scotta Disicka </strong>makne od droge i alkohola, ali ih je Kris odvela u Las Vegas na rođendanski party i natjerala da s njom tulumare. Kći <strong>Khloé Kardashian </strong>patila je zbog razvoda od <strong>Lamara Odoma</strong>, a njezina majka prodavala je medijima detalje njihova razlaza. Također, najmlađu kćer <strong>Kylie </strong>natjerala je na niz estetskih operacija kako bi je plasirala u svijet modelinga.</p><p>Kim Kardashian se prvi put udala za glazbenog producenta <strong>Damona Thomasa</strong> 2000. godine, kad je imala 19. Drugi muž bio joj je <strong>Kris Humphries</strong>, NBA košarkaš, a u braku su bili 72 dana.</p><p>Kim i Kanye započeli su vezu 2012., nakon što su godinama bili prijatelji, a vjenčali su se 24. svibnja 2014. Zajedno slove za jedan od najbogatijih parova u svijetu šoubiznisa - oko 1,3 milijarde dolara. Kim je poslije napisala niz objava u kojima je prvi put progovorila o zdravstvenom stanju svog supruga. </p><p>- Mnogi od vas znaju da Kanye ima bipolarni poremećaj. Svi koji se bore s tim ili imaju blisku osobu koja se bori, znaju koliko je to nevjerojatno komplicirano i bolno. Nikad nisam javno govorila o tome kako to utječe na nas jer želim zaštiti našu djecu i Kanyeovo pravo na privatnost kad je riječ o njegovom zdravlju. Danas osjećam da moram komentirati jer postoji stigma i neshvaćanje mentalnih bolesti - rekla je Kim. </p><p>Kim je branila svog supruga te rekla kako se njegove riječi ponekad mogu shvatiti na pogrešan način.</p><p>- On je briljantna, ali komplicirana osoba koja je pod pritiscima kao umjetnik i kao Afroamerikanac, koji je doživio bolan gubitak majke te se mora nositi s pritiskom i izolacijom koju povećava njegov bipolarni poremećaj. Oni koji su bliski s Kanyeom poznaju mu srce i razumiju njegove riječi, koje se ne podudaraju s njegovim namjerama - napisala je Kim, a zatim je zatražila suosjećanje i empatiju svojih fanova kako bi prošli kroz ovo teško razdoblje. </p>