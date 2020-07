Kim je imala aferu, Kanye je za to saznao i sada traži razvod

Nakon što je prije nekoliko dana Kanye ispričao kako je Kim htjela pobaciti, kandidat za američkog predsjednika očito više ne želi biti u braku sa slavnom Kardashiankom jer je saznao i da ga je varala

<p>Američki reper i glazbeni producent <strong>Kanye West </strong>(43) navodno želi okončati brak s reality zvijezdom <strong>Kim Kardashian West </strong>(39), piše <a href="https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/kanye-west-appears-end-marriage-22395258" target="_blank">Mirror</a>. Glazbenik je unio nemir u slavnu obitelj Kardashian nakon što je na prvom predizbornom skupu u kampanji ovih dana otkrio kako je Kim htjela pobaciti prvo dijete.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kim u kući ima nekoliko frižidera, jedan joj je samo za vodu </strong></p><p>- Skoro sam ubio svoju kćer. Kim je plakala mjesec, dva, tri i onda smo pričali o tome da ne rodi. Držale je pilule u ruci - govorio je Kanye i plakao. </p><p>Ispričao je i kako je Kim zvala doktore da ga zatvore u razne ustanove i uspoređivao je svoj život s hororom 'Get Out' iz 2017. godine. S druge strane, oni koji su vjerno pratili epizode serije 'Keeping Up with the Kardashians' znaju da su slavne sestre, a pogotovo Kim, bile zabrinute oko reperova zdravlja, ali su i komentirale kako možda ima ozbiljan bipolarni poremećaj.</p><p>Prije četiri godine pjevač je hitno završio na psihijatriji i otada je povremeno pio lijekove. Kim je u više navrata rekla kako ga tablete mijenjaju i da ih zato ne pije redovito. </p><p>Kim se, sudeći prema reperovim izjava objavljenim na Twitteru koje je u međuvremenu obrisao, nalazila s reperom Meekom Millom u hotelu. Navodno su razgovarali o reformi sudstva, koju Kim želi provesti, ali u tu priču Kanye očito ne vjeruje već se želi rastati. </p><p>Američki mediji pokušali su doći do Kim i do njenih odvjetnika, ali ona je odlučila ništa ne komentirati oko ovog slučaja. S druge strane, njeni je pratitelji preklinju na društvenim mrežama da im otkrije sve što se dogodilo jer su uznemireni. Kim i Kanye jedan od najmoćnijih parova u svijetu showbiza već nekoliko godina.</p><p>Golupčići su se vjenčali 2014. godine u Parizu, a imaju četvero djece. Djevojčicu <strong>North</strong> (7) i sina <strong>Sainta</strong> (4) rodila je Kim, a kćer <strong>Chicago</strong> (2) i dječaka <strong>Psalma</strong> (1) surogat majka. </p><p> </p><p> </p>