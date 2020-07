Majka Kim Kardashian: Zgrnula bogatstvo na spletkama, živote djece kontrolira kao monstrum

Nakon što je 2007. pokrenula reality show 'Keeping Up With the Kardashians' proslavila je sve članove svoje obitelji. Istovremeno mediji su počeli pisati o njezinoj bešćutnosti čak i prema vlastitoj djeci i mužu

<p>Čekalo se godinama da netko iz najužeg kruga obitelji Kardashian progovori o <strong>Kris Jenner </strong>(64), ženi koja je na prodavanju skandala iz vlastite obitelji stvorila poslovno carstvo teško 40 milijardi dolara. Učinio je to ovih dana njezin zet, glazbenik <strong>Kanye West </strong>koji je u braku s <strong>Kim Kardashian</strong> od 2014.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Skandal u obitelji Kardashian West</strong></p><p>Optužio je svoju punicu da se prema njemu ponaša rasistički, usporedio ju je sa sjevernokorejskim diktatorom Kim Jog Unom, te objavio na društvenim mrežama da neprekidno kontrolira njihov brak i da želi razvod. Objave su stigle u trenutku kad je njegov problem s bipolarnim poremećajem kulminirao, pa su Kanyeove poruke ubrzo nestale s društvenih mreža, a Kim je objavila da se njezin muž već godinama muči s ovom bolešću i da je on divna, ali vrlo komplicirana osoba kojoj treba pomoć.</p><p>Skrenula je tako pažnju sa svoje majke Kris Jenner za koju jedni govore da je iznimno sposobna poslovna žena, a drugi da je monstrum koji uništava živote vlastite djece samo da bi na prodaji obiteljskih tajni zgrtala bogatstvo. Pravim imenom Kristen Houghton, ova danas 65-godišnjakinja vjenčala se 1978. godine za 11 godina starijeg odvjetnika <strong>Roberta Kardashiana</strong>.</p><p>U braku koji je trajao do 1991. godine, rodile su im se kćer Kourtney 1979., Kim 1980., i Khloé 1984. a onda su 1987. dobili i sina Roba. Nakon razvoda, Kris se već iste godine preudala. Novi suprug bio je Bruce Jenner, nekoć olimpijski prvak u dekatlonu. S njim je dobila još dvoje djece. Kendall Jenner rođena je 1995., a Kylie 1997. godine.</p><p>Nakon što je 2007. pokrenula reality show 'Keeping Up With the Kardashians' proslavila je sve članove svoje obitelji. Istovremeno mediji su počeli pisati o njezinoj bešćutnosti čak i prema vlastitoj djeci i drugom suprugu. Još 2015. pisalo se da Kris kontrolira Kim i Kanye Westa u stopu i upravlja njihovi životima ne bi li ih što bolje unovčila. Kim se nakon udaje za Kanyea pokušala izmaknuti majčinom teroru. Čak je jednom u realityju otvoreno napala majku:</p><p>- U redu je ako nosi istu odjeću kao i ja, ali kad pokušava ukrasti moj stil i imidž, pa čak i način mog života, to je previše, rekla je bijesna Kim koja se nakon udaje za Kanyea pokušala maknuti iz fokusa javnosti na koju ju je tjerala njezina majka.</p><p><strong>Bruce Jenner</strong> navodno je bio sretan u braku s Kris, a onda je ona počela graditi poslovno carstvo.</p><p>- Počela ga je ismijavati, ponižavati i na kraju ga je natjerala na razvod. Zbog takvog njezinog ponašanja, on je na kraju promijenio spol - govore upućeni. Njegovi sinovi iz prvog braka također su otkrili da su mrzili maćehu i da su pokušavali oca odvojiti od nje.</p><p><strong>Broody Jenner</strong> je tražio da Kris nosi prezime Kardashian jer nitko od njegove obitelji nije želio imati s njom nikakve veze.</p><p>- Ona je imala veliki utjecaj na našeg oca čak i nakon razvoda - rekao je sin iz prvog Bruceovog braka. Mediji su otkrili još jednu strašnu obiteljsku tajnu. Kris se stidi svog sina Roba Kardashiana zbog njegove debljine.</p><p>- Majka ga tretira kao najveću sramotu u obitelji, a Rob je to potvrdio kad se tijekom jednog intervjua rasplakao i rekao da Kris samo brine o njegovim sestrama, a na njega uopće ne obraća pažnju - pisali su tabloidi.</p><p>Još maloljetnoj Kylie dopustila je vezu s 25-godišnjim problematičnim reperom Tygom, pa je čak i dopustila da odu živjeti u Europu iako je ostatak obitelji bio protiv. Jedina koja se uspjela odvojiti od majčine čelične stege je najmlađa Kendall koja je samostalno uspjela u svijetu modelinga. Kako se saznalo - Kendall je sklonija ocu Bruceu koji je nakon promjene spola promijenio i ime u Caitlyn Jenner. Kendall smatra da bi joj majka mogla samo uništiti ugled u poslovnom svijetu.