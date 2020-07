Kim brani muža: 'Ima bipolarni poremećaj, sve je komplicirano'

Oni koji su bliski s Kanyeom poznaju mu srce i razumiju njegove riječi, koje se ne podudaraju s njegovim namjerama, napisala je Kim, koja prvi put priča o mentalnom zdravlju supruga

<p>Cijeli svijet trenutačno bruji o pjevaču <strong>Kanye Westu </strong>(43) i reality zvijezdi <strong>Kim Kardashian </strong>(39). Kim se javno oglasila o situaciji te otkrila kako njezin suprug ima bipolarni poremećaj. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kardashianke nekad i sad</strong></p><p>- Kao što mnogi znaju, Kanye ima bipolarni poremećaj. Svatko tko to ima ili zna nekoga u svom životu da ima, zna koliko je nevjerojatno komplicirano i bolno za razumjeti. Nikad nisam javno o pričala o tome kako to utječe na nas kod kuće zato što štitim djecu i Kanyjevo pravo na privatnost kad je riječ o zdravlju. Ali danas, mislim da moram komentirati zbog stigme i pogrešnog razumijevanja mentalnog zdravlja - napisala je Kim.</p><p>Reality zvijezda objasnila je kako se obitelji bore s ljudima koji su mentalno bolesni i da su u većini slučajeva nemoćni ako nije riječ o djetetu. </p><p>- Ljudi koji nisu svjesni ili nisu imali iskustva s ovim, mogu biti puni predrasuda i ne razumjeti da pojedinac mora sudjelovati u procesu liječenja bez obzira koliko se njegova obitelj i prijatelji trude - ističe Kardashianka. </p><p>Kim je branila svog supruga te rekla kako se njegove riječi ponekad mogu shvatiti na pogrešan način.</p><p>- On je briljantna, ali komplicirana osoba koja je pod pritiscima kao umjetnik i kao Afroamerikanac, koji je doživio bolan gubitak majke te se mora nositi s pritiskom i izolacijom koju povećava njegov bipolarni poremećaj. Oni koji su bliski s Kanyeom poznaju mu srce i razumiju njegove riječi, koje se ne podudaraju s njegovim namjerama - napisala je Kim. </p>