Reper Kanye West (44) objavio je osobnu poruku komičara Petea Davidsona (28), za kojeg se činilo da pokušava ublažiti situaciju, dok ga je reper bijesno vrijeđao u objavama na Instagramu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kanye je večeras izbrisao brojne svoje objave na Instagramu i prepustio se još jednom bijesnom vrijeđanju na račun dečka svoje bivše supruge Kim Kardashian (41).

Nakon što je Petea nazvao 's****a' i ismijao njegovu tetovažu Hillary Clinton (74), odlučio je podijeliti poruku od Petea, koji je, čini se, reagirao na Kanyeove primjedbe.

Pete je u poruci rekao da nikada neće stati na put njemu i njegovoj djeci i da je to kako su on i Kim odgajali svoju djecu njihova stvar, te da on nije problem.

- Nadam se da ću ih jednog dana moći upoznati i da ćemo svi biti prijatelji - završio je Pete poruku, na što je Kanye na svom Instagramu bijesno napisao da Pete neće nikada vidjeti njegovu djecu.

Mnogi su se zbog objava koje je reper pisao zapitali je li mu je profil na Instagramu hakiran jer su bili iznenađeni njegovim ponašanjem na što je on podijelio svoju fotografiju na kojoj drži žutu bilježnicu na kojoj je pisalo 'Moj račun nije hakiran, 13. veljače 2022.'