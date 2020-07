Kanye u suzama ispričao kako je Kim htjela pobaciti dijete

Kanye se pojavio u prsluku otpornom na metke, a na glavi je simbolično izbrijao brojku aktualne godine. Pričao je javno o privatnim detaljima svog braka, preobraćenju, zašto je prekrižio Trumpa i o budućnosti SAD-a.

<p>Osebujni reper i glazbeni producent <strong>Kanye West</strong> (43) najavio je da će se 2020. kandidirati za američkog predsjednika, zatim je od te ideje odustao, da bi se na kraju predomislio te se ipak otisnuo u političke vode. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Pojavio se West na svom prvom predizbornom skupu u kampanji u North Charlestonu, a cijeli event bio je očekivano bizarne prirode. Kanye se pojavio u prsluku otpornom na metke, a na glavi je simbolično izbrijao brojku aktualne godine.</p><p>- Boli me briga hoću li dobiti na izborima ili ne. Pred Guccijevim trgovinama stoje gladni ljudi, meni je stalo do takvih stvari. Ja sam u službi Boga - ispričao je svojim simpatizerima, a posebno se uhvatio teme abortusa pa je tako u suzama ispričao kako je prije sedam godina Kim u ruci držala pilule za abortus, ali Bog se ispriječio i dao im snagu da imaju dijete.</p><p>Govorio je reper i o tome kako se želi naći s Georgom Sorosem i Markom Zuckerbergom, a njegovu aktualnu kampanju mnogi povezuju s bipolarnim poremećajem od kojeg Kanye boluje, o čemu je ranije otvoreno pričao. Njegova obitelj navodno je vrlo zabrinuta za fazu u kojoj se West trenutačno nalazi, piše TMZ, a glazbenik je, čini se, prekrižio Donalda Trumpa i shvatio da samo on može učiniti stvari boljima u SAD-u.</p>