NOVA ROMANSA BUDI STARE EMOCIJE

Kanye West ne može podnijeti da je Kim s njegovim prijateljem

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Kanye West ne može podnijeti da je Kim s njegovim prijateljem
Foto: DPA/PIXSELL/Instagram

Da, Ye je ljubomoran, teško mu to pada. Uvijek mu je čudno vidjeti bivšu suprugu s drugim muškarcem. Bilo mu je tako s Peteom Davidsonom, a sad je ista stvar i s Lewisom Hamiltonom, rekao je izvor

Čini se da Kanyeu Westu (48), bivšem suprugu Kim Kardashian (45), nimalo ne sjeda njezina nova romansa, i to s jednim od njegovih dugogodišnjih prijatelja. Osnivačica brenda SKIMS u vezi je s vozačem Formule 1, Lewisom Hamiltonom (41), kojeg Kim i Kanye poznaju više od desetljeća.

​- Da, Ye je ljubomoran, teško mu to pada. Uvijek mu je čudno vidjeti bivšu suprugu s drugim muškarcem. Bilo mu je tako s Peteom Davidsonom, a sad je ista stvar i s Lewisom Hamiltonom - rekao je izvor za Daily Mail.

Situaciji sigurno nije pomoglo ni to što su Hamilton i reality zvijezda uhvaćeni zajedno na nedavnom Super Bowlu na stadionu Levi's u Santa Clari. Ovog je tjedna postalo još jasnije da je britanski vozač već prilično blizak s njezinom obitelji. Njegov se glas čuo u pozadini dok je Kim snimala video sa sestrama Khloe Kardashian i Kylie Jenner za Instagram.

​- To je nekad bila Yeova obitelj, a sad je Lewis tamo, teško mu je to gledati - dodao je izvor.

Lewis Hamilton and Kim Kardashian together at the Super Bowl
Foto: Profimedia

Iako je i West krenuo dalje te se u prosincu 2022. oženio Biancom Censori, čini se da ga nova situacija pogađa. Ipak, izvor napominje da je West sretan s Biancom, da im je brak stabilan te da je u dobrim odnosima s Kim i njihovo četvero djece.

Kim i Lewis prijatelji su već godinama. Još 2014. snimljeni su zajedno s tadašnjim partnerima, Westom i Nicole Scherzinger, na dodjeli nagrada 'GQ Men of the Year' u Londonu. Godinu dana kasnije, 2015., Kanye je čak pozvao Lewisa da provede Uskrs s njihovom obitelji. Reper je tad ispričao i jednu anegdotu o tome kako je puštao Hamiltonovu glazbu u svom studiju.

​- Imamo uskršnji ručak i cijela je obitelj ovdje, obitelj moje supruge, moji prijatelji, svi. I svi se pitaju: 'Kakva je ovo glazba?' A ja kažem: 'To je glazba Lewisa Hamiltona'.

​- Rekli su: 'O moj Bože. Stvarno je dobro' - dodao je tad West.

Lewis se kasnije pridružio Kim i njezinoj obitelji u VIP zoni i na Glastonbury festivalu, gdje je West bio glavna zvijezda te godine. Godinu dana nakon tog nastupa, Lewis je pričao o svom odnosu s Kanyeom.

​- Otišao sam kod Kanyea u njegovu kuću i on mi je rekao: 'Znaš, ti i ja smo vrlo slični' - izjavio je Hamilton za CityAM.

West i Kardashian objavili su da se rastaju 2021., a razvod je okončan godinu kasnije. Reality zvijezda s bivšim suprugom ima četvero djece: North (12), Sainta (9), Chicago (7) i Psalma (6).

Kanye West and Kim Kardashian File Photo
Kanye West and Kim Kardashian File Photo | Foto: OConnor-Arroyo/Press Association/PIXSELL

