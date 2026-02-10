Obavijesti

SVE OZBILJNIJE

Izvor o vezi Kim Kardashian i Lewisa Hamiltona: 'Intenzivno je, njena obitelj ga obožava!'

Piše 24sata,
Izvor o vezi Kim Kardashian i Lewisa Hamiltona: 'Intenzivno je, njena obitelj ga obožava!'
Kim i Lewis prijatelji su godinama, a fotografirali su se još 2014. godine sa svojim tadašnjim partnerima, Kanyeom Westom i Nicole Scherzinger. Šuška se da su sada u vezi...

Čini se kako veza između reality zvijezde Kim Kardashian (45) i vozača Formule 1 Lewisa Hamiltona (41) postaje sve ozbiljnija. Slavni par navodno želi provesti što više vremena zajedno unatoč svojim intenzivnim rasporedima, a nedavno su imali i prvi zajednički javni izlazak koji je potaknuo brojne glasine.

Reality zvijezda i britanski vozač Formule jedan zajedno su se pojavili na Super Bowlu LX u nedjelju, a stručnjak za čitanje s usana otkrio je ključni dio njihovog razgovora. Hamilton je, čini se, obećao Kardashian da će upoznati njegovu majku, što je zabilježeno u viralnom isječku s prijenosa. Par izgleda sve jači, a nedavno su proveli vrijeme zajedno u Los Angelesu s obitelji Kardashian, koja je navodno oduševljena novim odabranikom slavne sestre.

Lewis Hamilton and Kim Kardashian together at the Super Bowl
Obitelj Kardashian odobrava vezu

Izvori tvrde da obitelj Kim Kardashian "obožava i odobrava" Lewisa te da je par "željan nastaviti razvijati svoju romansu". Izvor blizak paru otkrio je detalje za The Sun.

​- Kim i Lewisova veza je intenzivna, ali oboje žele nastaviti naprijed. On želi provesti što više vremena s njom, pogotovo jer se za nekoliko tjedana vraća pripremama za novu sezonu Formule - rekao je izvor.

​- Lewis je bio u LA-u, provodeći vrijeme s Kim i njezinom obitelji. Svi ga obožavaju, posebno njezina mama Kris Jenner, koja je oduševljena što je Lewis u blizini. Svi zaista odobravaju ovu vezu. Samo žele vidjeti Kim sretnu - dodaje izvor.

Stručnjaci analizirali viralan video 

Stručnjakinja Nicola Hickling, osnivačica LipReadera, analizirala je razgovor para na snimci koja je postala viralna

​- Ne vodim bilo koju djevojku svojoj mami, mislim, upoznat ćeš je jednog dana, jako je uzbuđena što će te vidjeti - navodno je Hamilton rekao Kim.

Hickling je za Daily Mail izjavila da se Kim "nelagodno promeškoljila na sjedalu" i prekrila lice "prije nego što je odgovorila jednostavnim 'u redu'".

U međuvremenu, stručnjakinja za govor tijela Judi James otkrila je za Daily Mail kako je Kim koristila tehniku flertanja "toplo-hladno" koja je osvojila Hamiltona. 

Samo nekoliko dana prije Super Bowla, Kim i Lewis su viđeni kako se prijavljuju u luksuzni hotel Estelle Manor u engleskom Cotswoldsu.

Kim je doletjela u Ujedinjeno Kraljevstvo svojim privatnim zrakoplovom vrijednim 125 milijuna dolara kako bi provela samo 24 sata sa svojim novim odabranikom. Uživali su u intimnoj večeri i masaži za parove. Izvor je rekao da su dijelili sobu u glavnom dijelu kuće, gdje se cijena noćenja kreće od 1250 eura, a sve je "izgledalo vrlo romantično".

Poznaju se godinama 

Kim i Lewis prijatelji su godinama, a fotografirali su se još 2014. godine sa svojim tadašnjim partnerima, Kanyeom Westom i Nicole Scherzinger. Godine 2015., Kimin bivši suprug Kanye pozvao je Lewisa da provede Uskrs s njihovom obitelji. Lewis se također pridružio Kim i njezinoj obitelji u VIP dijelu kada je Kanye bio glavna zvijezda Glastonburyja te godine.

Lewis je također godinama blizak prijatelj s Kiminom sestrom Kendall Jenner, dok je njezina majka Kris Jenner viđena kako navija za njega na Velikoj nagradi Monaka.

OSTALO

