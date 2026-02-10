Izvor o vezi Kim Kardashian i Lewisa Hamiltona: 'Intenzivno je, njena obitelj ga obožava!'

Čini se kako veza između reality zvijezde Kim Kardashian (45) i vozača Formule 1 Lewisa Hamiltona (41) postaje sve ozbiljnija. Slavni par navodno želi provesti što više vremena zajedno unatoč svojim intenzivnim rasporedima, a nedavno su imali i prvi zajednički javni izlazak koji je potaknuo brojne glasine.

Reality zvijezda i britanski vozač Formule jedan zajedno su se pojavili na Super Bowlu LX u nedjelju, a stručnjak za čitanje s usana otkrio je ključni dio njihovog razgovora. Hamilton je, čini se, obećao Kardashian da će upoznati njegovu majku, što je zabilježeno u viralnom isječku s prijenosa. Par izgleda sve jači, a nedavno su proveli vrijeme zajedno u Los Angelesu s obitelji Kardashian, koja je navodno oduševljena novim odabranikom slavne sestre.

Foto: Profimedia

Obitelj Kardashian odobrava vezu

Izvori tvrde da obitelj Kim Kardashian "obožava i odobrava" Lewisa te da je par "željan nastaviti razvijati svoju romansu". Izvor blizak paru otkrio je detalje za The Sun.

​- Kim i Lewisova veza je intenzivna, ali oboje žele nastaviti naprijed. On želi provesti što više vremena s njom, pogotovo jer se za nekoliko tjedana vraća pripremama za novu sezonu Formule - rekao je izvor.

Foto: Instagram

​- Lewis je bio u LA-u, provodeći vrijeme s Kim i njezinom obitelji. Svi ga obožavaju, posebno njezina mama Kris Jenner, koja je oduševljena što je Lewis u blizini. Svi zaista odobravaju ovu vezu. Samo žele vidjeti Kim sretnu - dodaje izvor.

Stručnjaci analizirali viralan video

Stručnjakinja Nicola Hickling, osnivačica LipReadera, analizirala je razgovor para na snimci koja je postala viralna.

​- Ne vodim bilo koju djevojku svojoj mami, mislim, upoznat ćeš je jednog dana, jako je uzbuđena što će te vidjeti - navodno je Hamilton rekao Kim.

Hickling je za Daily Mail izjavila da se Kim "nelagodno promeškoljila na sjedalu" i prekrila lice "prije nego što je odgovorila jednostavnim 'u redu'".

U međuvremenu, stručnjakinja za govor tijela Judi James otkrila je za Daily Mail kako je Kim koristila tehniku flertanja "toplo-hladno" koja je osvojila Hamiltona.

Samo nekoliko dana prije Super Bowla, Kim i Lewis su viđeni kako se prijavljuju u luksuzni hotel Estelle Manor u engleskom Cotswoldsu.

Foto: Instagram

Kim je doletjela u Ujedinjeno Kraljevstvo svojim privatnim zrakoplovom vrijednim 125 milijuna dolara kako bi provela samo 24 sata sa svojim novim odabranikom. Uživali su u intimnoj večeri i masaži za parove. Izvor je rekao da su dijelili sobu u glavnom dijelu kuće, gdje se cijena noćenja kreće od 1250 eura, a sve je "izgledalo vrlo romantično".

Poznaju se godinama

Kim i Lewis prijatelji su godinama, a fotografirali su se još 2014. godine sa svojim tadašnjim partnerima, Kanyeom Westom i Nicole Scherzinger. Godine 2015., Kimin bivši suprug Kanye pozvao je Lewisa da provede Uskrs s njihovom obitelji. Lewis se također pridružio Kim i njezinoj obitelji u VIP dijelu kada je Kanye bio glavna zvijezda Glastonburyja te godine.

Lewis je također godinama blizak prijatelj s Kiminom sestrom Kendall Jenner, dok je njezina majka Kris Jenner viđena kako navija za njega na Velikoj nagradi Monaka.