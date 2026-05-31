Kanye 'zapalio' Istanbul pred 118 tisuća ljudi: Fanovi okupirali stadion, u gradu nastao kolaps

Piše Meri Tomljanović,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

Nakon niza zabrana i otkazanih nastupa, Kanye West sinoć je u Istanbulu održao koncert pred više od 118 tisuća ljudi. Kontroverzni reper fanovima je priredio višesatni spektakl uz gostovanje Travisa Scotta

Američki reper Kanye West sinoć je održao veliki koncert na Olimpijskom stadionu Atatürk u Istanbulu, gdje se prema tvrdnjama organizatora okupilo više od 118 tisuća ljudi. Time je, barem prema navodima s pozornice, srušen rekord posjećenosti za koncert održan na tom stadionu.

Tijekom nastupa Ye se obratio publici i poručio.

- Želim vam samo reći da smo upravo srušili rekord. 118 tisuća ljudi — najveći stadionski koncert svih vremena - oduševljeno je povikala jedna od najvećih hip-hop zvijezda današnjice, što je izazvalo ovacije mnogobrojnih fanova.

Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

Večer je otvorena impresivnom produkcijom i scenografijom, a Ye se pojavio na posebno dizajniranoj pozornici uz spektakularne svjetlosne efekte i laserski show. Tijekom višesatnog nastupa izveo je više od 40 pjesama, uključujući hitove poput “Runaway”, “Stronger” i “Flashing Lights”, ali i nove stvari s aktualnog albuma “Bully”.

Publika je tijekom cijelog koncerta uglas pjevala njegove najveće hitove, dok su se snimke prepune atmosfere munjevito proširile društvenim mrežama. Posebno oduševljenje izazvao je gostujući nastup repera Travisa Scotta, koji se pridružio Yeu na pozornici i dodatno podigao atmosferu.

Foto: RANDALL HILL/REUTERS

Ogroman interes za koncert izazvao je i pravi prometni kaos u Istanbulu. Obožavatelji su pristizali iz cijele Turske, ali i brojnih europskih zemalja, uključujući Njemačku, Poljsku, Ujedinjeno Kraljevstvo i Rusiju.

Organizatori su vrata stadiona otvorili još u poslijepodnevnim satima kako bi pokušali smanjiti gužve, no metro linije i prilazi stadionu bili su potpuno pretrpani. Najveći pritisak zabilježen je na liniji koja vodi prema stadionu Atatürk, gdje su tisuće ljudi satima čekale ulazak.

Koncert se na kraju pretvorio u cjelovečernji festival uz DJ nastupe, dodatne svjetlosne efekte i okupljanja fanova prije i nakon samog showa. Lokalni mediji pišu kako je riječ o jednom od najvećih glazbenih događaja održanih u Turskoj posljednjih godina.

Iako je koncert u Istanbulu prošao bez većih incidenata, Ye posljednjih godina i dalje izaziva brojne kontroverze zbog antisemitskih izjava i spornih objava na društvenim mrežama.

Zbog toga su mu tijekom posljednjih mjeseci otkazani ili zabranjeni brojni nastupi diljem Europe. Britanske vlasti nedavno su mu zabranile ulazak u Ujedinjeno Kraljevstvo, nakon čega je otkazan i planirani nastup na londonskom Wireless Festivalu. Protiv njegovih koncerata ranije su se pobunile i židovske organizacije te pojedini političari.

Foto: KEVIN LAMARQUE

Problemi su se pojavili i u Italiji, gdje su lokalne vlasti nedavno, zbog sigurnosnih procjena, mogućih protesta i velikog priljeva publike, zabranile festival na kojem su trebali nastupiti Ye i Travis Scott. Otkazani su i koncerti u Poljskoj, Švicarskoj te Marseilleu.

Unatoč svemu, interes publike za njegove nastupe očito ne jenjava. Istanbul je to sinoć još jednom dokazao – deseci tisuća fanova satima su čekali kako bi uživo gledali jednog od najkontroverznijih glazbenika današnjice.

Foto: Danny Moloshok

