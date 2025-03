Kanyeova bivša otkrila: 'I mene je kontrolirao, govorio što da nosim. Jednom me i rasplakao'

Bivša djevojka Kanyea Westa, Amber Rose nedavno se prisjetila svoje veze s kontroverznim reperom te otkrila kako ju je jednom rasplakao zbog odabira odjeće koju ju je natjerao da nosi. Njih dvoje zajedno su bili od 2008. do 2010., a Rose je outfitima privlačila puno pozornosti i bila na meti kritka, baš kao što je i Bianca Censori, Westova supruga, sada.

U podcastu 'Club Shay Shay' kod Shannon Sharpe se osvrnula na turbulentno razdoblje s reperom.

Foto: Jackson Lee/PRESS ASSOCIATION

Glumica je otvoreno rekla kako se posvađala s reperom i rasplakala jer nije željela nositi prozirnu haljinu, međutim on nije odustajao.

- On je rekao: 'Ne razumiješ, to je moda, ja sam genije.' Znaš kakav je on. A ja sam i dalje bila protiv toga, ali sam ipak obukla tu haljinu. Internet me doslovno pojeo - rekla je Amber.

Amber se vjerojatno referirala na trenutak kada je tijekom Pariškog tjedna mode 2010. godine izašla u gotovo potpuno prozirnoj haljini s poderotinama.

U istom intervjuu Amber je podijelila i mišljenje o odijevanju Kanyeove supruge Biance Censori, koja se na dodjeli Grammyja pojavila u potpuno prozirnoj haljini. Također, model misli da je reper kontrolirao i što je nosila njegova bivša supruga Kim Kardashian s kojom ima četvero djece.

Foto: DANIEL COLE

- Sto posto ju Kanye odijeva na taj način. Da, meni je radio isto, kao i Kim. To je jednostavno ono što on radi - izjavila je Amber te dodala: 'Želi da drugi muškarci žele njegovu ženu. To je ono što ga uzbuđuje, to voli. Voli kada drugi muškarci sline za njegovom ženom. To ga pokreće'.

Na pitanje je li se tako oblačila kako bi mu udovoljila, priznala je: 'Bila sam mlada i sada bih Kanyeu rekla ne, ali kad si tako mlad, jednostavno pomisliš: 'Ok, kupuje mi sve te stvari, izgledam lijepo i kul''.

Svoj stil opisala je ležernim te da bi često nosila Kanyeovu njegovu odjeću kada njega ne bi bilo u blizini. Nosila bi široke traperice, majicu i veliku jaknu jer je mrzila izgledati kao neka 'jeftina djevojka'.

Kada je počela izlaziti s Kanyeom pretvorila se u 'seksi zavodnicu što joj nije bilo prirodno, a gostujući u podcastu Just B With Bethenny Frankel, Amber je otkrila: 'Zapravo sam konzervativna. Oduvijek sam bila takva, još od djetinjstva'.

Foto: DAVID SWANSON/REUTERS

Takve modne kombinacije i prezentacija sebe u javnosti ostavila je trag u njezinom životu nakon prekida s Kanyeom.

- Producenti bi mi govorili: 'Želimo snimiti ovaj spot za MTV, zamislili smo te na bazenu, u bikiniju, s martinijem u ruci' - prisjetila se trenutaka kada bi joj nudili poslove koji joj nisu odgovarali.

U još jednom podcastu, No Jumper 2020. godine, podijelila je kako i nakon veze, Kanye West joj ne da mira. Sjetila se trenutka kada ju je nazvao prostitutkom na što je ona odgovorila: 'Prošlo je deset godina, samo me ostavi na miru. Ne smetam ti. Ne govorim o tebi'.