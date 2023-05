Kanyeova nova supruga fotkala se gotovo gola: Guzu i grudi je pokrila samo ljepljivom trakom

Nova supruga glazbenika i dizajnera Kanyea Westa (45), Bianca Censori pozirala je za njegov brend Yeezy i to gotovo pa potpuno gola. Biancin cijeli outfit bio je napravljen od ljepljive trake za tijelo, od čizama koje su sezale do iznad koljena pa sve do 'majice'.

Ipak, Kanyeove obožavatelje je najviše iznenadila činjenica da je Biancinu stražnjicu odlučio prekriti samo s komadom trake u obliku križa. Dizajnerica ove linije je Mowalola Ogunlesi.

Za Biancu su mnogi komentirali da građom tijela nevjerojatno podsjeća na Kim Kardashian (42), s kojom je dizajner bio u braku osam godina. Inače, ona je ranije bila zaposlena u njegovoj tvrtki Yeezy, a vjenčali su se početkom ove godine.

Foto: Profimedia

Njihovo je vjenčanje šokiralo javnost, posebice jer se održalo svega dva mjeseca nakon službenog razvoda Kanyea i Kim, a odmah su krenuli pristizati komentari i teorije da je dizajner odabrao Biancu zbog sličnosti njegovoj bivšoj.

Inače, Kim je Kanyea ostavila nakon sedam godina braka i četvero djece, jer se više nije znala nositi s njegovim problemima i ispadima zbog bipolarnog poremećaja od kojeg boluje godinama. Papire za razvod Kim je potpisala u veljači 2021. godine.

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

- Dugo sam vremena radila ono što je usrećivalo druge ljude, a mislim da sam posljednje dvije godine odlučila sebe učiniti sretnom. I iako je to rezultiralo određenim promjenama, a možda i rastavom, mislim da je važno biti iskren sa sobom o onome što te zaista usrećuje. Odabrala sam sebe. Mislim da je uredu odabrati sebe - otkrila je Kim nakon razvoda zbog kojeg je bila jako tužna i to nikada nije skrivala

