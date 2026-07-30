Kao curica je živjela u prikolici, a danas ima dva Oscara: Hilary Swank u pedesetima živi san

Dvostruka oskarovka, žena čija je upornost postala holivudska legenda, Hilary Swank, danas slavi 52. rođendan. Njezin životni put, obilježen skromnim počecima, nevjerojatnim transformacijama i profesionalnim vrhuncima, prije nekoliko godina je zaokružen najvažnijom ulogom - onom majke. Priča o Hilary Swank nije samo priča o uspjehu, već o snazi volje koja pomiče granice.

Rođena u američkom Lincolnu, Hilary Ann Swank odrastala je u uvjetima daleko od holivudskog glamura. Dobar dio djetinjstva provela je u kamp prikolici blizu jezera Samish u državi Washington. U mladosti je pokazivala izniman sportski talent, natječući se u plivanju na juniorskim Olimpijskim igrama te osvojivši peto mjesto u gimnastici na državnoj razini, no njezina prava strast oduvijek je bila gluma. Prvi put je stala na pozornicu s devet godina. Ključni trenutak dogodio se kada je imala 15 godina. Njezini roditelji su se razveli, a majka Judy, vjerujući u kćerin san, donijela je hrabru odluku. Spakirale su stvari i preselile se u Los Angeles. Počeci su bili surovi; živjele su u automobilu dok majka nije uspjela uštedjeti dovoljno novca za stan. To iskustvo duboko je oblikovalo glumicu, koja i danas majku ističe kao svoju najveću inspiraciju. U srednjoj školi South Pasadena, osjećala se kao potpuni autsajder.

Foto: IFA Film

​- Osjećala sam se kao da ne pripadam. Ni na koji način se nisam uklapala. Činilo mi se da me ni učitelji ne žele ondje. Osjećala sam se nevidljivo i neshvaćeno - priznala je, objašnjavajući da ju je taj osjećaj izoliranosti gurnuo prema glumi, svijetu u kojem je mogla postati netko drugi.

Uloga koja je sve promijenila

Nakon debija u "Buffy, ubojica vampira" (1992.) i uloge u "Sljedećem Karate Kidu" (1994.), Swank je dobila angažman u popularnoj seriji "Beverly Hills, 90210". Obećana joj je dvogodišnja uloga, no njezin lik izbačen je iz serije nakon samo 16 epizoda. Bio je to težak udarac za mladu glumicu.

​- Bila sam shrvana. Mislila sam: 'Ako nisam dovoljno dobra za 90210, nisam dovoljno dobra ni za što' - izjavila je kasnije. Ironično, taj otkaz oslobodio joj je put prema ulozi života. Dobila je ulogu Brandona Teene u filmu "Dečki ne plaču" (1999.). Priprema je bila ekstremna: mjesec dana živjela je kao muškarac, odrezala kosu i smanjila udio tjelesne masti na sedam posto. Za rad je plaćena tek 3000 dolara, što joj nije bilo dovoljno ni za zdravstveno osiguranje. Izvedba joj je donijela prvi Zlatni globus i Oscara.

Djevojka od milijun dolara i privatni život

Samo pet godina kasnije, povijest se ponovila. Za ulogu boksačice Maggie Fitzgerald u remek-djelu Clinta Eastwooda "Djevojka od milijun dolara" (2004.), Swank je prošla još jednu nevjerojatnu fizičku transformaciju. Uz pomoć trenera, dobila je gotovo devet kilograma čiste mišićne mase. Trud joj je donio drugog Oscara, čime je ušla u ekskluzivni klub glumica s dva kipića iz dvije nominacije.

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

​- Ne znam čime sam u ovom životu zaslužila ovo. Ja sam samo djevojka iz kamp prikolice koja je imala san.

Dok je karijeru gradila filmovima poput "Pisci slobode" i "P.S. Volim te", privatni život držala je podalje od javnosti. Nakon desetogodišnjeg braka s glumcem Chadom Loweom, sreću je pronašla s poduzetnikom Philipom Schneiderom. Upoznali su se na spoju naslijepo koji su im dogovorili prijatelji. Vjenčali su se 2018. na ceremoniji u šumi sekvoja u Kaliforniji.

Ostvarenje dugogodišnje želje

U listopadu 2022. godine, tada 48-godišnja glumica, objavila je vijest koju je dugo priželjkivala.

​- Ovo je nešto što sam željela dugo vremena. Postat ću mama - i to ne jednom, nego dvama bićima - rekla je. U travnju 2023. na svijet su stigli blizanci, dječak Ohm i djevojčica Aya.

- Nije bilo lako. Ali vrijedilo je - napisala je na Instagramu. Otkrila je i dirljivu simboliku - termin poroda bio je na rođendan njezinog pokojnog oca. Unatoč neprimjerenim komentarima na društvenim mrežama zbog majčinstva u kasnijoj dobi, glumica uživa u svakom trenutku.

*uz korištenje AI-ja