Kao jaje jajetu: Kylie Jenner i Timothee Chalamet se uskladili u narančastim kombinacijama

Iako se u posljednje vrijeme puno šuškalo o prekidu Kylie Jenner i Timotheeja Chalameta, oni su odlučili stati na kraj nagađanjima te se pojaviti zajedno na premijeri glumčeva novog filma
Timothée Chalamet i Kylie Jenner rijetko se pojavljuju zajedno na crvenom tepihu, zato su se potrudili kako bi za tu prigodu svi gledali baš u njih. Par se uskladio u narančastom, a zajedno su stigli na losanđelesku premijeru posljednjeg nedavnog filma 'Marty Supreme'
Dok je glumac (29) nosio narančasto kožno odijelo, Kylie (28) se odlučila za usku haljinu koja je u prvi plan stavila njeno bujno poprsje. No to nisu stali s narančastim - njeni nokti bili su u toj boji, čak je i rumenilo imalo narančaste tonove
Pojavljivanjem na crvenom tepihu odlučili su stati i na kraj glasinama o svom prekidu. Naime, počelo se šuškati da nisu zajedno jer glumac nije bio na rođendanu njene majke prošlog mjeseca
Zajedno su od 2023. godine, a u posljednje vrijeme počelo se šuškati kako Timothee nije tako zagrijan za ovu vezu kao Kylie. Izvori bliski paru tvrde kako se sve rjeđe viđaju, a da je ona luda za njim
Inače, Kylie s bivšim partnerom Travisom Scottom Kylie ima dvoje djece, kćer Stormi (7) i sina Airea (3)
