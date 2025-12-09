Obavijesti

NISU PREKINULI

Kao jaje jajetu: Kylie Jenner i Timothee Chalamet se uskladili u narančastim kombinacijama

Iako se u posljednje vrijeme puno šuškalo o prekidu Kylie Jenner i Timotheeja Chalameta, oni su odlučili stati na kraj nagađanjima te se pojaviti zajedno na premijeri glumčeva novog filma
Special screening of the film 'Marty Supreme' in Beverly Hills
Timothée Chalamet i Kylie Jenner rijetko se pojavljuju zajedno na crvenom tepihu, zato su se potrudili kako bi za tu prigodu svi gledali baš u njih. Par se uskladio u narančastom, a zajedno su stigli na losanđelesku premijeru posljednjeg nedavnog filma 'Marty Supreme' | Foto: Mario Anzuoni
Timothée Chalamet i Kylie Jenner rijetko se pojavljuju zajedno na crvenom tepihu, zato su se potrudili kako bi za tu prigodu svi gledali baš u njih. Par se uskladio u narančastom, a zajedno su stigli na losanđelesku premijeru posljednjeg nedavnog filma 'Marty Supreme' | Foto: Mario Anzuoni
