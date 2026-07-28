Kao klinac je bio voditelj na HRT-u: Možete li pogoditi tko se zamalo proslavio kao TV lice?

Jedan od najnagrađivanijih hrvatskih kreativnih direktora, Davor Bruketa, iznenadio je svoje pratitelje na Instagramu objavom koja ih je vratila ravno u devedesete. Bruketa se uhvatio digitalizacije starih VHS kazeta i naišao na pravo blago iz prošlosti. Serija screenshotova koju je objavio, otkriva Bruketu u potpuno drugačijem izdanju - kao tinejdžerskog voditelja na Hrvatskoj radioteleviziji, a uz njega je još jedno danas vrlo poznato lice, novinarka Maja Sever.

- U srednjoj školi, nedjeljom ujutro, džeparac se zarađivao u jutarnjem programu HTV-a - napisao je Bruketa uz objavu.

Objava je brzo izazvala lavinu reakcija, među njima i onu Maje Sever.

​- Ahahhahaaa! Daj gle mi lanac oko vrata! Ovo je divno. Pa gdje si ovo našao?? - napisala je u komentaru. Ostali pratitelji su se pridružili u oduševljenju, komentirajući Bruketin 'gotičarski' stil s kožnom jaknom, dok su ga nazvali 'hrvatskim Peterom Andreom i Leonardom Di Capriom', a drugi su se šalili da izgleda kao da je bio u 'Mickey Mouse Clubu s Britney Spears i Justinom Timberlakeom'.



