Kao u romantičnom filmu! Petar i Anastasia uživaju zajedno, on ju nosio na rukama po plaži

Anastasia Kaleb je na društvenim mrežama objavila snimku s ljetovanja na kojem uživa s Petrom Rašićem, nakon što su obnovili svoju ljubav. Fanovi su oduševljeni, a snimka izgleda kao kadar iz romantičnog filma.

U videu Petar nosi Anastasiju u naručju, dok zajedno uživaju uz more. Na snimci svira pjesma 'Video Games'. Zadranka nosi crno-bijelu pletenu haljinu, a bivši Savršeni je bio u kupaćim hlačama.

Foto: Instagram

Prošlog su se tjedna strastveno ljubili u moru, a prije toga su šetali Zadrom. Podsjetimo, svemu tome prethodio je buran mjesec u kojemu su se svađali i mirili. Zajedno su završili u prošloj sezoni reality showa, nakon čega su nastavili vezu. No u prvoj polovici srpnja pojavile su se glasine kako je ljubavi došao kraj.

Oni su tad maknuli s društvenih mreža zajedničke fotografije, a javnost koja je pratila njihovu ljubavnu priču na malim ekranima danima je čekala da se netko od njih oglasi. Tad je to učinila Anastasia.

- Iz poštovanja prema našem odnosu, neću iznositi detalje našega prekida. Mogu samo reći da je odluka bila moja nakon što je narušeno ono što smatram temeljem svake veze. Petru želim sve najbolje - rekla je za Net.hr sredinom mjeseca.

No prošla su dva tjedna i bura se stišala. Anastasia je na svojem Instagram profilu objavila kratki video njih dvoje u zagrljaju, a uslijedio je i poljubac. Na idućoj Instagram priči objavila je Petrovu fotografiju na koju je napisala "Moja ljubav". I Petar je na svojem Instagram profilu objavio fotku Anastasije s leđa. Bilo je jasno da je riječ o njoj jer je na sebi imala istu odjeću kao na videu u kojemu se ljube.

O kraju njihove veze pisalo se i na Redditu. Neki su korisnici tvrdili kako par već neko vrijeme nije u vezi, već da je sve "inscenirano". Objasnili su u komentarima kako se Anastasia i Petar povremeno nalaze u Zagrebu kako bi se zajedno fotografirali za društvene mreže.