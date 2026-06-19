Xhaka progovorio o kritikama nakon pobjede: Lagao bih kada bih rekao da me ne bole...

Švicarska je u drugom kolu skupine Svjetskog prvenstva uvjerljivo pobijedila Bosnu i Hercegovinu 4-1 te napravila velik korak prema plasmanu u nokaut-fazu. Nakon susreta veliku pozornost švicarskih medija privukao je kapetan Granit Xhaka, koji je za javni servis SRF govorio o igri svoje momčadi, ali i kritikama koje je posljednjih dana trpio u javnosti.

Xhaka je istaknuo zajedništvo, disciplinu i borbenost svojih suigrača. Posebno je pohvalio pričuvne igrače, koji su svojim ulaskom donijeli dodatnu energiju i pomogli Švicarskoj da u završnici slomi otpor Bosne i Hercegovine.

- Kad treba pohvaliti, ja pohvalim. Kad je loše, kritiziram. Danas smo vidjeli snažnu Švicarsku. Bili smo kao jedno, i s loptom i bez nje. Odrađivali smo onaj 'prljavi' trkački posao i dobivali ključne duele. Odigrali smo jako dobru utakmicu svih 90 minuta. Znali smo da moramo nastupiti kao momčad. Imamo individualnu kvalitetu, ali danas su razliku napravili igrači koji su ušli s klupe. Potreban nam je svaki pojedinac, svi moraju biti mentalno spremni, čak i ako ne počinju utakmicu - poručio je kapetan Švicarske.

Foto: DANIEL COLE/REUTERS

Razgovor se potom usmjerio na kritike koje je Xhaka dobivao uoči utakmice. Švicarski su mediji dva dana prije susreta objavili opsežan kritički tekst o njemu, a iskusni je veznjak priznao da ga takvi napadi pogađaju, iako u javnosti često ostavlja drukčiji dojam.

- Ljudi znaju tko sam. Postoje oni koji se ne znaju nositi s kritikama, a ja sam netko tko prvo kritizira sebe prije nego što uputi riječ drugome. Uvijek zvuči drukčije kad ja nešto kažem, ali navikao sam. Švicarska može biti ponosna što ima igrača sa 148 nastupa, koji igra za ove boje, za ovu naciju, i to s čistim ponosom. Možda mi to i treba, ponekad malo i provociram. Najvažnije je da momčad stoji iza mene. Moramo djelovati zajedno, sve ostalo me nikad nije zanimalo. Računa se samo ono na terenu - izjavio je Xhaka.

Kapetan Švicarske na kraju je otvoreno poručio da ne može jednostavno zanemariti sve što se o njemu piše, ali je naglasio da želi zadržati pozornost na onome na što može utjecati.

- Nije uvijek lako. Lagao bih kada bih rekao da mi to uđe na jedno uho, a na drugo izađe. Boli me. Ima stvari koje jednostavno ne razumijem. Mnogo toga je napisano, preksinoć je izašao jedan veliki članak koji čovjek ne može tek tako ignorirati. Međutim, za mene je najvažnije ono što mogu kontrolirati na terenu, sve ostalo je izvan mojeg dometa. Ovdje sam zbog uspjeha i tražit ću ga sve dok sam dio ove momčadi - zaključio je Xhaka.