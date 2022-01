Kim Kardashian (41) i njen novi dečko komičar Pete Davidson (28) uživaju u vezi, a Kim se uz njega osjeća kao bolja i slobodnija osoba.

- Ona je jako sretna i opuštena s njim. Pete je jako skroman, prizemljen - rekao je izvor blizak paru za Page Six.

- Nije ga briga za dojam koji ostavlja u javnosti. S Peteom Kim ne osjeća nikakav pritisak da bude bilo što osim sebe - dodao je izvor.

Iako je Kim i dalje okupirana radom na svom brendu, sretna je što Pete radi i trudi se na drugim projektima izvan svog televizijskog showa.

- On ima nekoliko velikih projekata u radu izvan showa 'Saturday Night Live', a njoj se sviđa koliko je on vrijedan i usredotočen. Kim cijeni to što njihov odnos na daljinu funkcionira tako što ju vidi koliko stigne - komentirao je izvor.

Zasebni izvor je također rekao da Davidson potiče Kardashian da nosi što god želi na njihovim spojevima kako bi mogli biti ono što jesu, a to pokazuje da ima potpuno suprotan pristup nego njezin otuđeni suprug Kanye West (44) koji živi da bi svoje djevojke preobrazio.

Iako su se Davidson i Kim upravo vratili s burnog putovanja na Bahame, par pokušava zadržati nizak profil izbjegavajući paparazze na popularnim mjestima. Kanye je, s druge strane, fotografiran s novom djevojkom Juliom Fox u popularnim restoranima Carbone i Craig's.