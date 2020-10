Kardashianka sprema posao s Appleom vrijedan stotine mil. kn, obožavatelji su oduševljeni

<p>Najpoznatija starleta na svijetu<strong> Kim Kardashian</strong> (39) već je 'zgrabila' stotine milijuna dolara, ali izgleda kako na tome ne namjerava stati. Naime, strani mediji prenose kako će uskoro potpisati ugovor sa streaming servisom - Apple TV Plus. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p><p>Prije mjesec dana Kardashianka je iznenadila je obožavatelje posljednjom objavom na društvenim mrežama. Objavila je kako je došao kraj reality showu 'Keeping Up with the Kardashians' nakon 14 godina snimanja.</p><p>No sada izvori tvrda kako Apple godinama prati njezin rad, a nedavno su joj ponudili ugovor koji se ne propušta. </p><p>- Apple želi sklopiti ugovor s Kim prije nego što to učini bilo koji drugi streaming konkurent. Znaju da ima ogromnu bazu obožavatelja u SAD-u i Britaniji i mogli bi revolucionirati položaj Apple TV-a među Netflixom i Disney Plusom - kazao je izvor. </p><p>Apple vjeruje kako samo Kim vrijedi 270 milijuna funti. Do sada je zarađivala oko 4,5 milijuna funti po sezoni. </p><p>- Želi stvoriti svjetsku streaming emisiju s Appleom ili Netflixom nakon završetka KUWTK-a. Netflix je također zainteresiran za razgovor s njom tako da Kim ima lepezu izbora trenutno - dodao je izvor. Brojni obožavatelji oduševljeni su ovom viješću s obzirom na to da postoji mogućnost da će svaki korak omiljene reality zvijezde ponovno biti na malim ekranima. <br/> <br/> </p>