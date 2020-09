Kim je znala uzimati ecstasy, a Kendall često puši marihuanu

Kardashianka je u nekoliko navrata govorila o tome kako je znala uzimati razne supstance dok je bila vrlo mlada, a sestra Kendall sad je po prvi put priznala da je 'odlična prijateljica' s marihuanom

<p>Početkom rujna Kardashianke su objavile da prestaju sa snimanjem reality showa 'Keeping Up with the Kardashians', što je rastužilo njihove vjerne gledatelje koje su prikupili tijekom 14 godina emitiranja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kardashianke više neće snimati svoj show </strong></p><p>Otada su djevojke još aktivnije na društvenim mrežama, <strong>Kylie </strong>(23)<strong> </strong>izbacuju novi kozmetički proizvod, <strong>Kim </strong>(39) nastavlja s promocijom svog donjeg rublja, a njihova sestra <strong>Kendall Jenner </strong>(24) priznala je da često puši marihuanu. Njenu naviku otkrila je najstarija sestra<strong> Kourtney</strong> (41), a o njoj je sad Kendall otvoreno progovorila.</p><p>Marihuana je legalna u Kaliforniji, gdje manekenka živi. Tu svoju stranu dosad je držala za sebe, ali sestre su se u podcastu malo 'zanijele'. Gostovale su kod glumice <strong>Kate Hudson</strong> i njezina brata <strong>Olivera</strong>, također glumca u podcastu ovog siječnja kad su im postavili pitanje o konzumaciji marihuane. </p><p>- Nikad to zapravo javno nisam rekla, nitko to ne zna, ali da, pušim - pojasnila je manekenka i nasmijala se. </p><p>Obje su se složile da je najmlađa sestra najležernija i najopuštenija od svih članova obitelji. Fanovi na društvenim mrežama odmah su se prisjetili kako ovo nije prvi put da se upotreba raznih supstanci veže uz slavnu obitelj. Kim je nedavno otkrila da je koristila ecstasy dva puta u životu; kad se udala za glazbenog producenta Damona Thomasa 2000. i 2003. kad je snimila seks s Ray J-jem. Ta snimka 'procurila' je 2007., baš kad su Kardashiani krenuli sa showom. </p><p>- Kad sam se prvi put udala bila sam na tableticama. A sljedeći put kad sam ih uzela sam snimila seks. Znači, sve loše što mi se u životu dogodilo - ispričala je, a <strong>Scott Disick</strong> (op.a. bivši partner najstarije sestre Kourtney s kojom ima troje djece) ju je tada začuđeno pitao: </p><p>- Bila si drogirana na toj snimci?</p><p>Kim je rekla da su to svi mogli znati jer joj se vilica tresla čitavo vrijeme. Izvori bliski slavnoj obitelji tvrde kako Kim nakon toga više nije uzimala opijate i da oni nisu postali dio njezina uobičajenog načina života. </p><p> </p><p> </p>