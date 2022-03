Kanye West (44) i Tristan Thompson (30) počeli su se puno družiti nakon što su se obojica razvela od sestara Kardashian. Ovog puta viđeni su na zajedničkoj večeri u hotelu 'The Setai' u Miamiju, piše TMZ.

No, nisu večerali sami, društvo im je pravila i nekolicina žena. Činili su se odlično raspoloženi i u dovoljno dobrim odnosima da se druže u javnosti, navodi TMZ.

Iako je Kanye prozvao Tristana na društvenim mrežama zbog sudjelovanja u navodnom 'planu držanja Kanyea po strani' kada se odvijala rođendanska proslava njegove kćeri Chicago (4).

- Samo stavljam ovo na internet jer mi treba vaša podrška - napisao je West na društvenim mrežama toga dana pa nadodao:

- Zvao sam Kim, poslao poruku dadiljama, razgovarao sam s Tristanom, rekao je da će pitati Khloé. Nitko mi ne želi dati adresu rođendanske zabave moje kćeri, a kćer će mi zapamtiti da nisam bio tu za nju - dodao je uznemireno.

Reper je na tu proslavu stigao odmah nakon što mu je Travis Scott (30) dao adresu proslave.

Čini se kako Tristan i Kanye imaju puno toga zajedničkog. Oboje su 'odbačeni' od klana Kardashian, a za sobom 'vuku' skandale. Naime, Tristanov skandal započeo je još tijekom braka s Khloe Kardashian (35). Khloe je tada, tijekom svoje trudnoće, saznala kako ju je varao i to s najboljom prijateljicom njezine mlađe sestre, Kylie Jenner (22). No, to nije sve. Nagađalo se kako ima dijete i s privatnom trenericom, Maralee Nichols. Početkom godine Tristan je na Instagramu napokon priznao očinstvo te se ispričao Khloe.

Kanye pak nakon prekida cijelo vrijeme vrijeđa dečka svoje bivše supruge, Kim Kardashian (41) i pokušava im uništiti romansu. Nedavno je na društvenim mrežama Petea nazvao 'Sketeom' te podijelio i njegovu fotografiju bez hlača, uz natpis kako nikada neće upoznati njihovu djecu. Otvoreno mu je i prijetio, pa je komičar zatražio zaštitu.