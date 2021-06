'Keeping up With The Kardashians' svjetski je poznat fenomen, a sestre i majka u zadnjoj su se epizodi prisjetile najboljih trenutaka sa snimanja:

- Osjećam se kao najsretnija cura na cijelom svijetu, desetljeće i pol sam sa svojom obitelji snimala ovaj show. Ovaj reality nas je oblikovao - rekla je Kim.

- Proveli smo zadnjih petnaestak godina s većinom naše produkcijske ekipe i snimatelja. Oni su s nama bili svaki dan, u zbilja intimnim trenucima. Oni su nam dio proširene obitelji - dodala je Khloe.

Show je počeo s emitiranjem 2007., nakon što su Kim i majka Kris potpisale ugovor za snimanje. 'KUWTK' je ubrzo dobio ogromnu popularnost, a sestre su se odlučile da je sada kraj jedne ere, koja će im zauvijek nedostajati. Popularnosti showa pridonijela je snimka seksa na kojoj su Kim i njezin tadašnji dečko Ray J.

U showu je bilo raznih situacija, svađi i mirenja između sestara, a ono što oduvijek žele pokazati je da su sve proživjele zajedno i ostale jednako bliske cijelo vrijeme.

Kim je u razgovoru s majicom ispričala kako u radu na sebi kod psihoterapeuta shvatila što želi, a što ne:

- Jednostavno se osjećam kao da sam se toliko trudila u životu kako bih postigla sve što sam željela. Ispunila sam svoja očekivanja i postigla deset puta više nego što sam i mislila da je ljudski moguće. Ali nemam nekog s kime bih to mogla dijeliti... Uvijek sam mislila da sam potpuno dobro, mogu jednostavno imati svoju djecu, moj suprug se seli iz države u državu, a ja sam u ovoj vožnji s njim i to mi je bilo u redu. A onda sam, nakon što sam ove godine napunila 40 godina, shvatila, da ne želim supruga koji živi u sasvim drugoj državi.

Osim snimanja Realityja, sestre vode i mnoštvo uspješnih biznisa. Krenule su u zajedničke poslovne pothvate, a danas se svaka opredijelila za biznis koji joj najviše leži.