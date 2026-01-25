Karijeru je započela dok je još bila u srednjoj školi, privatni život oduvijek vješto skriva

Pjevačica Alicia Keys rođena je kao Alicia Augello Cook 25. siječnja 1981. godine u New Yorku te je odrasla u kvartu Hell's Kitchen. Njezini roditelji rastali su se kada je imala samo dvije godine, a kasnije je pričala kako nikada nije s ocem imala dublji odnos. Priznala je kako joj je to u mladosti smetalo, no istodobno joj je pokazalo i koliko je snažna njezina majka.

Keys je na satove klavira počela ići kada je imala sedam godina, a majka je oduvijek njegovala njezin talent. Upisala je prestižnu glazbenu školu na Manhattanu te je zbog sjajnih ocjena iskoristila priliku te je sa 16 godina završila srednju školu. Dok je još pohađala školu privukla je pozornost velikih diskografskih kuća te je prvi ugovor potpisala za Columbia Records kada joj je bilo 15. Upisala je Sveučilište Columbia no od studiranja je odustala nakon samo nekoliko tjedana kako bi se potpuno posvetila glazbi.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Šef kuće Arista Records, Clive Davis, pokrenuo je 1999. vlastiti posao te ga je Alicia Keys odlučila pratiti. Kako je ranije radio s velikanima kao što je Aretha Franklin, pjevačica je smatrala da je on odličan odabir za njezinu karijeru. Sama je pisala i skladala pjesme koje su imale pop, R&B i hip hop prizvuk. Debitantski album "Songs in A Minor" objavila je 2001. godine te je pokorila sve top liste, a osvojila je i pet nagrada Grammy. Uspješni niz nastavila je i albumom "The Diary of Alicia Keys" dvije godine kasnije, nakon kojeg je počela raditi s brojnim poznatim kolegama.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Na početku novog milenija Alicia Keys bila je jedna od najpopularnijih pjevačica te se činilo kako joj je karijera nezaustavljiva. Surađivala je s Jackom Whiteom na pjesmi "Another Way to Die" koja se pojavila u filmu o Jamesu Bondu "Quantum of Solace", a singlom "Empire State of Mind" koji je snimila s Jay-Z-em osvojila je svjetske top ljestvice. "Girl on Fire", "In Common" i "Blended Family (What You Do for Love)" samo su neki od singlova koji su uslijedili, a imala je i nekoliko izleta u filmske vode. Bila je i sutkinja u showu "The Voice" te je bila u organizaciji dodjele nagrade Grammy 2019. godine.

Slavna pjevačica privatnim životom nikada nije podizala previše prašine. Bila je u desetogodišnjoj vezi s Kerryjem Brothersom, s kojim je radila i na glazbi, a par je prekinuo 2008. godine. U srpnju 2010. udala se za producenta Swizz Beatza s kojim ima dvojicu sinova. U memoarima "More Myself: A Journey" 2020. je otkrila brojne detalje iz svoga djetinjstva te je opisala kako je zbog satova klavira kasnije ostvarila nevjerojatnu karijeru.