'Bio je divan čovjek': Robert Grubišić o prijateljstvu i glazbi s legendarnim Daliborom Brunom

Smrt jednog od najpopularnijih domaćih glazbenika Dalibora Bruna, koji je preminuo je u 77. godini života, ožalostila je mnoge glazbenike koji su s njim surađivali, ali i njegovali trajno prijateljstvo. Među njima je i dugogodišnji suradnik i prijatelj Robert Grubišić.

- Vijest o smrti dragog Dalibora šokirala me i jako rastužila. Bio je izniman glazbenik, šaljivdžija, jedan od najduhovitijih ljudi s kojima sam radio, ali prije svega divan čovjek. U prošlosti, davnih 90-ih, dok sam bio član grupe Vivak, jako puno smo surađivali i putovali prateći ga s bendom na nastupima diljem Hrvatske, ali i Francuske. Ipak, najviše mi je u sjećanju ostala turneja s njim po Australiji 2005. godine. Tamo smo proveli tri tjedna nastupajući po svim većim gradovima, od Sydneya, Melbournea, Pertha do Brisbanea gdje sam ga pratio na klaviru. Za to putovanje vežu me mnoga lijepa sjećanja uz puno zabave i salve smijeha jer se Dalibora vječito šalio i nasmijavao sve prisutne. Bilo je tu mnogo anegdota, a jedna od njih je da je Dalibor ponekad znao zaboravit tekst na pozornici pa sam mu ga ja morao šaptati ili bi se snašao praveći se da nešto nije u redu s mikrofonom, što nas je također znalo nasmijati. S njim sam surađivao i na snimanju njegovog albuma "Nema spavanja", čiji skladatelj je bio Duško Rapotec Ute, a ja sam radio aranžman. Album je snimljen u mom studiju u Šmriki gdje je Dalibor bio česti gost. Tu smo snimili i singl "Teško mi" 2018. godine. No, osim poslovne suradnje s Daliborom i njegovom suprugom razvio sam trajno prijateljstvo i baš mi je teško što više nije među nama. Jako će mi nedostajati - za svog prijatelja kaže glazbeni producent, aranžer, tonski snimatelj, autor, klavijaturista i cijenjeni Kvarnerski glazbenik Robert Grubišić.

Foto: Privatni album

Brunov glazbeni put započeo je u rodnoj Rijeci, gdje je kao mladić pjevao u rock skupini Uragani, a 1968. godine postao je pjevač legendarne Korni grupe, zamijenivši Dušana Prelevića. Godine 1969. otisnuo se u samostalne vode koje su mu donijele status jedne od najvećih zvijezda zabavne glazbe sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća.

Bio je i dio Hrvatskog Band Aida 1991. godine, sudjelujući u snimanju legendarne pjesme "Moja domovina".

Za svog života Brun je surađivao s mnogim poznatim imenima iz glazbenih voda, poput Đorđa Novkovića, Stipice Kalogjere i Maje Perfiljeve, a njegovi glazbeni klasici poput "Nisi ti više crno vino", "Svi smo znali da smo ljubovali", "Miruj, miruj, srce" i "Otkad si tuđa žena" samo su neke od uspješnica s kojima je osvajao publiku na prestižnim festivalima diljem bivše države. Posebno poglavlje u njegovoj karijeri predstavlja album "Megamix" s pjesmama Đorđa Novkovića, koji je postao jedan od najprodavanijih albuma u povijesti hrvatske diskografije.

Foto: Privatni album

- Album je izašao na početku rata, kada je glazba ljudima bila ispušni ventil od svih strahota koje smo proživjeli. Možda je i tu njegova tajna - svojedobno je izjavio Brun o fenomenu tog izdanja.

Svoje glasnice ponovo je zagrijao prije dvije godine kada je objavio svoj posljednji album "Ostala si moja ljubav" i njime proslavio ljubav kao vječnu inspiraciju.

Iako je publika znala gotovo sve o njegovim hitovima, o privatnom životu Dalibor Brun govorio je rijetko. Poznato je, međutim, da je cijeli život bio zaljubljen u tajanstvenu suprugu Jagodu, s kojom je dijelio svakodnevicu više od pola stoljeća.

- Znate kako je to onda bilo. Prvo smo se malo gledali tijekom šetnje, onda smo bili u istom društvu pa smo se zaljubili. I evo nas, i danas smo nerazdvojni - svojedobno je izjavio otkrivši i da su slavili zlatni pir.

Manje je poznato da je Brun u mladosti bio strastveni nogometaš, točnije juniorski centarfor, koji je nekoliko puta zaigrao i u prvoj momčadi Dinama, uz legende poput Slavena Zambate i Stjepana Lamze.

Rijeka: Pjeva? Dalibor Brun | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Od nogometa je odustao zbog glazbene karijere, ali i zato što je sport iziskivao životnu disciplinu, kojoj nije bio vičan.

- Meni je to u mladosti bilo vrlo teško zbog prevelike želje za životom. Nisam uspio uskladiti redoviti odlazak na spavanje i treninge sa svim ostalim. Tako sam se prebacio na drugi kolosijek - iskreno izjavio u jednom intervjuu.

Osim nogometa i pjevanja, Dalibor je strastveno uživao i u ribarenju s obale gdje je lovio sitnu ribu na špare.

Iza legendarnog kvarnerskog šarmera hrapavog glasa i emotivne interpretacije ostaje bogata diskografija s više od pedeset snimljenih ploča i pjesme koje će nastaviti živjeti kao dio kolektivnog sjećanja.

Foto: PROMO