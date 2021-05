Jelena Karleuša (42), koja je poznata po tome da je uvijek bez dlake na jeziku, osvrnula se na nastup djevojaka iz grupe Hurricane. Na Instagramu je objavila dugu poruku u kojoj je bez zadrške iznijela svoj stav, napominjući na početku da su djevojke sjajne, ali da nešto drugo nije funkcioniralo.

- Djevojke iz grupe Hurricane dale su sve od sebe da dostojno predstavljaju Srbiju i čestitam im od srca. Bravo, djevojke! Nažalost, kao što sam i predvidjela, pravila igre na europskoj sceni još uvijek su malo drugačija i to nam mora biti jasno. Tražimo koncept, tražimo poruku, tražimo pop art, hrabrost, novu vrstu cool, tražimo ono što Balkan ne osjeća i ne razumije. Ono što mi volimo na ovim prostorima, za što mi mislimo da ‘kida, grmi i gori’, nažalost nije ono što ‘pali’ ostatak svijeta - napisala je Jelena

Za dobar primjer je dala kolegicu i pobjednicu Eurosonga 2007. godine, Mariju Šerifović (34).

- Imala je koncept, poruku, hrabrost i bila je dovoljno čudna da bude art. O talentu i dobroj pjesmi da i ne govorimo. Zato je pobijedila, tada je u tom trenutku bila nova, drugačija vibra. Marija je bila LIČNOST. A pobjedu uvijek odnosi POSEBNA LIČNOST - napisala je Jelena.

Pjevačica tvrdi da su djevojke odradile sjajan posao, ali to što su one ponudile prolazi na Balkanu, za nastup, koji je po njoj od kostima, koreografije do scenografije bio loš, optužuje tim ljudi oko pjevačica.

- Ponavljam, naše su djevojke bile TOP i obožavam ih, ali prema svim našim lokalnim standardima. Ako smo već išli na igranje tri ribe, takvi su kostimi morali biti spaljeni u isto vrijeme. Koreografija i scenski efekti? Molim te... Što je bilo NOVO i drugačije? Naše djevojke nisu imale TIM koji bi oko njih 'šivao' jak koncept. One su kao izvođačice svoj dio posla odradile BESPRIJEKORNO, nisu bili dužne baviti se ostalim elementima. To je TIM morao učiniti. Kao i u nogometu, džaba top igrači ako je trener ku*ac bez ideje - napisala je Jelena.

- Iz godine u godinu Srbija na Eurosong šalje 'topovsko meso', izvođače koji su prepušteni na milost i nemilost ni krivi ni dužni. Bez logistike, bez novca, puno stresa ... I uvijek se pitamo ZAŠTO LOŠE PROLAZIMO. Ponavljam, djevojke su svoj posao odradile brutalno dobro... Ali objasnila sam vam što je sve zakazalo, što nema veze s njima. Zato je ovaj put pobijedio ku*čeviti Talijan u štiklama. Rock BOG, osobnost, koncept. Zato su dobro prošle Švicarska i Francuska... Pure art.

Zapamtite, ono što VI mislite da je bezveze, zapravo nije, samo VI nemate pojma i zato u Srbiji postoje hitovi, pjesme i izvođači od 3 dinara - objasnila je Jelena.