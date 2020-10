Karleuši puknula haljina usred emisije: 'Dva broja ti je manja'

<p>Pjevačica <strong>Jelena Karleuša </strong>(42) doživjela je neugodnost na setu glazbenog showa 'Zvezde Granda'. Tijekom snimanja emisije Jeleni je puknula haljina na stražnjici. </p><p>- Imam ogromnu rupu na haljini - rekla je Jelena i šetala studijem s rukom na stražnjici. </p><p>Producent emisije <strong>Aleksandar Saša Popović </strong>(66) govorio je Jeleni neka se okrene da svi vide gdje joj se poderala haljina, no Jelena je to izbjegavala te je sjela na mjesto u žiriju.</p><p>- Ti govoriš o stajlinzima natjecatelja, a dolaziš s poderanom haljinom? - rekao je Popović. </p><p>Jelena se branila govoreći da joj je haljina puknula tijekom snimanja emisije te da je sve bilo u redu kada je dolazila na u studio. Također, napomenula je kako je do nezgode došlo jer ima, kako kaže, 'pozamašnu stražnjicu'. </p><p>- Naravno da ti je puknula kada oblačiš haljinu koja ti je dva broja manja kako bi bila tanja. Jedeš kao mećava, ne možemo da te nahranimo - našalio se Popović. </p>