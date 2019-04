Karleuši 'Zvezde Granda' stave u džep 300.000 eura po sezoni

Ko je ona slatka mala, koja živi od skandala? Svakog drugog dana njena naslovna je strana, opisala je svoj život cajka Jelena Karleuša (40) u pjesmi 'Slatka mala' prije nekoliko godina...

Foto: Instagram

I točno tako situacija se razvijala posljednjih nekoliko mjeseci. Novine su bile prepune Karleuše, prvo zbog seks-skandala s Ognjenom Vranješom, a onda zbog sukoba s gazdom PINK TV-a Željkom Mitrovićem. A Karleuši zbog toga samo raste cijena nastupa...

- Donedavno je nastupala za osam do deset tisuća eura, a sad bez problema može tražiti i do 15 tisuća - pišu srpski mediji o Jeleninu “usponu”. Iako je u karijeri zaradila pozamašnu svotu, neki nagađaju i više od deset milijuna eura, Karleuša nije pretjerano zainteresirana za širenje svojeg biznisa izvan pjevačkih voda. Nije, kao druge kolegice s estrade, pokrenula vlastiti brend odjeće, cipela, nakita, parfema, a nije ni nešto “jaka” s nekretninama. Više je ptica selica. Nedavno je sa suprugom Duškom Tošićem kupila vilu bivšeg sjajnog nogometaša Dragana Stojkovića Piksija za 2,5 milijuna eura, a ostatak godine provodi u mjestima gdje nastupa te često “skokne” kod supruga Duška Tošića koji novac zarađuje u Kini. I to dobar novac. Njegov ugovor s Guangzhouom jedan je od najvećih u ligi te po njemu Duško godišnje zaradi čak 14 milijuna eura.

Foto: Privatni albumI

- Ja ne kupujem stanove, samo vile, sve skuplje od dva milijuna dolara, nemojte me omalovažavati - poručila je u svojem stilu Jelena nedavno, a potom savjetovala svima da “barem jednom u životu odu na Maldive” kako bi se zaista odmorili.

Osim od pjevanja, dobar novac zarađuje radeći u žiriju showa “Zvezde Granda”. Po jednoj sezoni, pišu srpski mediji, Jelena “digne” i do 300.000 eura. A sav taj novac, zapravo većinu njega, Karleuša troši na luksuzna putovanja i skupocjene krpice. U jednom televizijskom prilogu pohvalila se svojim ormarom, u kojemu su oni stručnog oka primijetili cipela u vrijednosti od 100.000 eura. Louis Vuitton, Chanel, Fendi, Louboutin, Gucci... Njezin ormar pun je najskupljih brendova. Kako pjeva splitski reper Krešo Bengalka u svojoj pjesmi, Jelena “Na sebi ne štedi”. Nikad se neće dvaput pojaviti u istoj kombinaciji na nastupima.

Foto: Instagram

- Nije teško idejno, koliko financijski, imam jako puno pojavljivanja po medijima - požalila se pjevačica u jednom intervjuu.

- Moja pi*** upravlja svijetom - rekla je Jelena nedavno, koja bi zbog te iste pi*** mogla ostati bez milijuna eura. Njezin još sadašnji suprug Duško Tošić, izvijestili su srpski mediji, novac od ugovora u Kini nije spreman podijeliti s Jelenom u slučaju razvoda. Naravno, neće Jelena zbog toga pasti na prosjački štap. U zadnje vrijeme, do majčine smrti, češće je nastupala. Jer dok Tošiću plaća klub, Jeleni plaćaju klubovi. A uvijek je dobro imati neki novac spreman sa strane za crne dane.